Un proiect cu privire la siguranța alimentelor a fost votat de deputați

14:00

După patru ore de consultări cu partidele politice, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Cîţu. Acesta trebuie să vină cu un program de guvernare şi cu o echipă de miniştri.„După consultări am decis deja să fac o desemnare pentru a mişca lucrurile aşa încât să nu ne blocăm politic. Astăzi am decis să desemnez pentru poziţia de prim-minsitru pe domnul Vasile Florin Cîţu, care se va prezenta cred, curând, în faţa Parlamentului cu o echipă şi un program de guvernare”, a spus Klaus Iohannis.Florin Cîţu este ministrul al Finanţelor în guvernul Orban, demis prin moţiune de cenzură.Parlamentul are 15 zile termen să audieze miniştrii propuşi şi să dea vot de învestitură.Iohannis a făcut o scurtă trecere în revistă a evenimentelor care au condus la desemnarea unui nou premier.