Chișinăul alocă 10 mln. lei pentru poligonul de deșeuri de la Țânțăreni

Firma americană de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid-19 cercetătorilor guvernului Statelor Unite, la numai şase săptămâni după ce a început să lucreze la imunizare, relatează CNN, potrivit news.ro . Testele iniţiale pentru posibilul vaccin ar putea începe în aprilie, dar procesul de testare şi aprobările ar putea dura cel puţin un an. Moderna a anunţat luni că primul set din noul vaccin, numit mRNA-1273, a fost trimis la National Institute of Allergy and Infectio...