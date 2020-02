Cum să te ferești de coronavirus: 10 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi

07:30

Primavara anului 2020 isi intra in drepturi depline incepand cu data de 1 martie din punct de vedere calendaristic si cu data de 21 martie din punct de vedere astral, moment la care are loc echinoctiul de primavara, dar si debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai mult in interior, ceea ce inseamna si in propriul interior, in minte, in inima, sa analizam, sa tragem concluzii, sa facem planuri.Urmam si noi ciclul natural al vietii si, o data cu primavara, ne vom lasa cuprinsi de energia noului inceput atunci cand Soarele va intra in zodia Berbec – reincepand calatoria prin cele 12 zodii – si ne va purta timp de trei luni trei energii diferite: Berbec, Taur si Gemeni.Primavara 2020 este primul sezon de nou inceput dintr-un an cu totul special, anul noului deceniu si noii ere astrologice. Ea ne va da o blanda scuturare pentru a ne trezi acolo unde este cazul, ne va aduce surprize uimitoare, va aduce iubire, va aduce experiente intense si necesare.Evenimentele astrale vor fi pe masura in aceste trei luni iar ele vor influenta majoritatea sectoarelor vietii noastre.Saturn, lordul karmei si responsabilitatii, va intra in Varsator chiar in ziua echinoctiului de primavara, dupa 3 ani in Capricorn. Saturn in Varsator inseamna o mare schimbare pentru noi ! Saturn tine de munca, disciplina, reguli, seriozitate si este planeta conexiunii cu pamantescul pe care il manifestam in aceasta viata. Varsatorul este coordonat de futuristul si rebelul Uranus, planeta imprevizibilitatii si a viitorului, planeta conexiunii cu divinitatea. Iata o combinatie cel putin interesanta ce ne asteapta pentru urmatorii 3 ani si care va debuta in aceasta primavara !