(foto) Tineri, frumoși și îndrăgostiți! Cum au celebrat tinerii din Ialoveni sărbătoarea românească Dragobete

Datorită dezvoltării rapide a noilor tehnologii, IT-ul este unul dintre cele mai atractive domenii din lume. Întrucât o afacere modernă se bazează în mare parte pe utilizarea computerelor, programelor și soluțiilor tehnologice inovatoare, specialiștii în IT sunt la mare căutare pe piața muncii. Profesioniștii dispun și de numeroase beneficii: sunt bine plătiți, lucrează de oriunde din lume, pot dezvolta rapid competențele necesare prin instruire individuală și pot avansa în scurt timp grație cunoștințelor și abilităților pe care le posedă. În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT, te invităm să cunoști istoriile celor care au reușit să devină nume sonore ale acestei industrii și să afli de la ei care sunt pașii pe care poți să îi întreprinzi pentru a construi o carieră reușită. Articolul (video) Aleg cariera IT. Olga Surugiu: „În viitor, toate joburile vor avea legătură cu domeniul IT” apare prima dată în #diez.