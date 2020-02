Coronavirus: Când și în ce cazuri se efectuează testele de laborator la infecția cu temutul virus

17:30

„În fiecare an sădim copaci, înverzim plaiul, ca după asta să vină pădurarul și să avem o situație ca aceasta. La prima vedere sunt defrișate câteva hectare de pădure. Mă doare să văd ce am găsit aici. Vor spune că e o defrișare planificată. Pădurarul ne va arăta documente, că totul are loc conform legislației. În realitate avem o pădure distrusă. Pe lângă un copac bolnav sunt tăiați trei copaci sănătoși”, a declarat deputatul ajuns la fața locului. În inima pădurii, acesta a filmat o mașină de...