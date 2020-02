Mască de protecţie? O faci cu mînuţa ta…

Vă spusesem că duminică am fost în trei farmacii din sectorul Buiucani şi nu am găsit în nici una măşti de protecţie. O farmacistă mi-a spus că, la ei, toate măştile au fost cumpărate şi că poate vor avea măşti noi luni. Ei bine, am venit tot acolo miercuri şi măştile încă nu apăruseră. Am întrebat-o pe farmacistă ce se întîmplă şi ea a spus că măşti la depozitul lor nu sunt, deci nu ai nici ei. Şi nici nu ştie dacă vor avea în curînd.Mi se pare o poveste tristă şi oarecum bizară. Cum aşa? Pericolul unei pandemii e destul de mare, iar noi nu avem măşti? Să ni le facem cu mîinile noastre? Nu ştiu dacă am timp pentru aşa ceva şi dexteritatea necesară.Sau iată o altă poveste. Un coleg care s-a întors sîmbătă din Italia, responsabil fiind, s-a dus la spitalul Toma Ciorbă. Un medic l-a întrebat dacă are febră. Nu avea. L-a întrebat dacă îl doare gîtul. Nu-l durea. Medicul i-a spus că ochii colegului arată bine şi i-a spus să se ducă şi să se autoizoleze. Şi i-a mai spus că se informează de pe Internet. Cam atît. Şi să vină din nou dacă se va simţi prost. Colegul nu prea ştie ce înseamnă autoizolarea asta. Iar mie aceste măsuri ale medicilor autohtoni mi se par cam nesigure pentru sănătatea populaţiei. Ar trebui totuşi să se facă nişte teste care să arate imediat are ceva omul sau nu are. De aceea, asigurările preşedintelui Dodon şi ale ministrului sănătăţii nu mă impresionează deloc. Mă tem că nu suntem pregătiţi şi că virusul temut ne poate lua prin surprindere.

