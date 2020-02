Imagini frumoase cu Pămîntul

20:00

Maria Sharapova si-a anuntat, miercuri, retragerea din tenis. Intr-un articol publicat in Vanity Fair, tenismena rusa in varsta de 32 de ani, care in ultimii ani a jucat foarte putin din cauza accidentarilor, isi ia adio de la tenis dupa o cariera in care a castigat 36 turnee WTA (5 de Grand Slam) si a ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 21 de saptamani, transmite Noi.md cu referire la ziare