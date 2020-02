Jurnalul orei 19, 26 Februarie

20:40

Coronavirusul se raspandeste in Europa si America de Sud. Primele cazuri de infectare au fost inregistrate ieri in Austria, Croatia, Spania, Elvetia, Germania si in Brazilia. In Franta a decedat un bolnav. In toate cazurile, persoanele infectate ar fi calatorit recent in Italia. In acelasi timp, in tarile asiatice au fost vindecati zeci de mii de oameni.