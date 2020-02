În România, președintele Klaus Iohannis nominalizează un nou prim-ministru: Florin Câțu, ministrul Finanțelor Publice

19:30

Alegerile parlamentare noi de la Hânceşti din 15 martie vor fi un fel de poligon de testare a tacticelor electorale ale partidelor înainte de prezidențialele din toamnă. Modul în care a demarat campania electorală sugerează, între altele, o coalizare informală a formațiunilor politice împotriva guvernării dominată de PSRM şi de preşedintele Igor Dodon. Sunt doar câteva concluzii ale Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT) care a analizat contextul alegerilor din Hânceşti, potenţialul partidelor care şi-au înaintat candidaţii şi profilul electoral al circumscripției.Mesajele anti-Dodon promovate de PAS în pactul de neagresiune propus partidelor unioniste şi de dreapta în contextul alegerilor din Hânceşti, dar şi campania „Stop Dodon!” a Mişcării Politice Unirea confirmă că miza scrutinul din martie nu e completarea unui loc de parlamentar, ci poziționarea în perspectiva alegerilor prezidențiale.Directorul executiv al ADEPT, Igor Boţan, spune că contextul electoral mai e marcat de unificarea unioniştilor, de o colaborare informală dintre socialiști şi democraţi, ai căror candidaţi la Hânceşti, socialistul Ştefan Gaţcan şi democratul Ion Mereuţă par să aibă oferte electorale tangenţiale. Nu e de neglijat şi ruptura din Blocul ACUM, cel care participând în premieră în 2019 la alegerile locale a obţinut majoritatea relativă în consiliul raional Hânceşti, dar nu a reuşit să se pună de acord asupra unui candidat comun la scrutinul din martie.Datele celor mai recente alegeri locale sugerează că Blocul ACUM, PSRM şi PD au cel mai mare potenţial în circumscripţia Hânceşti, aceste formaţiuni reuşind să promoveze cei mai mulţi consilieri locali, raionali şi primari. Din cele 39 de consilii municipale, comunale și sătești din raion, Partidul Democrat deține majoritatea în 14 consilii locale, Blocul electoral ACUM – în opt, iar Partidul Socialiștilor – în trei consilii. PD are 12 primari în cele 25 de localităţi din raion, Blocul ACUM are 7 primari, ai socialiştii – 5. Blocului ACUM însă i-ar putea juca festa divergențele ce au apărut între cele două componente, afirmă Igor Boţan.„PAS o susţine pe doamna Olesea Stamate, iar PPDA îl susţine pe domnul Grigore Cobzac. Evident potenţialul lor cumva este despicat şi cei doi candidaţi împart între ei acest potenţial. La fel putem vorbi şi despre PD care s-ar părea că are cel mai înalt potenţial în raionul Hânceşti, dar care în urma aceste sciziuni care a avut loc în PD nu ştim cum se va reflecta asupra entuziasmului colegilor domnului Ion Mereuţă din PD în raionul Hânceşti.”Efectele acestor mişcări în cadrul partidelor se vor vedea prin prisma rezultatelor alegerilor din Hânceşti, alegeri care sunt un fel de preludiu pentru testarea tacticilor electorale ale partidelor în contextul scrutinului prezidenţial din toamnă, a opinat Igor Boţan.„Noi am făcut contextul pentru a fi clar ce urmăresc partidele. Am văzut că partidele pro-europene şi cele unioniste fac front comun împotriva PSRM, pe de o parte. Pe de altă parte, acelaşi lucru îl fac şi partidele de pe aripa stângă sau non-conformiste. PCRM are un mesaj anti-Dodon şi anti-socialist. Partidul Nostru al domnului Usatîi de asemenea aruncă săgeţi împotriva PSRM. de Partidul Şor nici nu mai vorbesc, ei au început această campanie prin ţară. s-ar părea că PSRM este într-o izolare. Pe de altă parte, această coabitare cu PD poate fi una salvatoare pentru socialişti şi Igor Dodon la alegerile prezidenţiale.”Un recent sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor arată că la alegerile din Hânceşti, Grigore Cobzac, candidatul susținut de Platforma DA și Partidul Unității Naționale, s-ar situa pe primul loc în topul preferințelor alegătorilor cu un potenţial scor de 16,7 la sută. La mică distanţă, cu 16,4 la sută din potenţiale voturi, se situează reprezentantul socialiștilor, Ștefan Gațcan. Pe locul trei s-ar situa democratul Ion Mereuţă cu 9,7 la sută, urmat de candidata PAS Olesea Stamate cu 8,2 la sută. Candidatul mişcării Unirea Dorin Chirtoacă şi cel al Partidului Şor Vitalie Balinschi ar putea obţine în jur de 6 la sută, iar candidatul PLDM Anatolie Postolachi - sub 2 la sută.În ce priveşte alegerile prezidenţiale din toamnă favoriţii cursei ar fi, potrivit mai multor sondaje recente, preşedintele Igor Dodon şi fosta prim-ministră Maia Sandu, ambii s-au duelat în turul doi în prezidențialele din 2016.