Alegerile din Hânceşti, un preludiu pentru testarea tacticilor electorale din 2020

21:10

Europarlamentara Clotilde Armand, membră a Grupului Renew Europe, a declarat Europei Libere că Republica Moldova trebuie să-și definească clar calea pe care vrea să o urmeze și sugerează că niciunul dintre statele devastate de comunism nu a găsit drumul către dezvoltare în afara Uniunii Europene. Chiar așa, imperfectă cum este, mai ales când vine vorba de împărțirea banilor așa cum scria eurodeputata și pentru Financial Times.Europa Liberă: Președintele Igor Dodon se arată convins că Republica Moldova nu este izolată pe plan extern și că ar avea relații bune cu Occidentul. Dvs. ce credeți – a intrat sau nu dialogul politic al Chișinăului cu Bruxelles-ul într-o fază de răcire?Clotilde Armand: „Acest dialog depinde foarte mult de puterea de la Chișinău. La Bruxelles există în acest moment o tendință tot mai evidentă de a condiționa acordarea de fonduri europene de respectarea statului de drept, inclusiv în interiorul Uniunii Europene la nivelul nostru, la nivelul statelor membre. Vă dați seama că de această condiționare nu au cum să scape statele din vecinătatea Uniunii Europene, precum Republica Moldova. De modul în care puterea de la Chișinău alege să guverneze va depinde viitorul relațiilor cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, volumul fondurilor alocate.”Europa Liberă: Cum credeți, de ce președintele și premierul nu sunt invitați să întreprindă vizite la Uniunea Europeană?Clotilde Armand: „Premierul Chicu a ales să meargă la Moscova, de unde s-a întors, din ce am înțeles, doar cu o promisiune de împrumut. Știu că au mai existat astfel de promisiuni și în 2009, când era președinte Vladimir Voronin. Și totuși, nu a fost transferat niciun credit de la Moscova. Aș vrea să fie clară diferența între un credit presupus din Rusia, care va trebui rambursat în anumite condiții, și fondurile nerambursabile din Uniunea Europeană. Aceste fonduri sunt prevăzute pentru a susține dezvoltarea economiei din Moldova și modernizarea administrației, așa încât Moldova să se apropie cât mai repede de restul Europei. Din câte știu eu, din 2014, mi-am notat că Moldovei i-a fost alocat din partea Uniunii Europene un miliard de euro, pentru că pe lângă programele bilaterale există și programe regionale, și transfrontaliere cu România. Plus la acest miliard, BERD-ul are și el programe de un 1,3 miliarde de euro pentru a susține transformarea Moldovei. Așa că părerea mea este că premierul Chicu în loc să meargă la Moscova ar fi fost mai bine să vină la Bruxelles.”Europa Liberă: Și totuși, autoritățile Republicii Moldova spun că pe parcursul lunii martie 200 milioane de dolari din acea linie de creditare promisă de Federația Rusă vor intra în bugetul Republicii Moldova.Clotilde Armand: „O să vedem. Eu v-am răspuns cu niște fapte, cât a alocat România, cât a alocat Uniunea Europeană pentru Republica Moldova. Eu cred că viitorul Republicii Moldova este lângă noi, în Uniunea Europeană, nu în altă parte.”Europa Liberă: Și Dvs. vorbiți despre nevoia implementării de către Uniunea Europeană a unei politici de condiționalități stricte în relația cu Guvernul de la Chișinău, urmând stimularea de reforme reale în continuarea eforturilor Guvernului Sandu, se pare că.Clotilde Armand: „Da.”Europa Liberă: Acel guvern a fost credibil la Bruxelles. Acum, pe moment, demnitarii de la Chișinău spun că au îndeplinit toate condiționalitățile ca să fie accesată a doua tranșă care ar acoperi asistența macrofinanciară. Va intra această asistență macrofinanciară pe conturile Republicii Moldova?Dacă va fi continuat procesul de reforme, va fi continuat și transferul de fonduri.Clotilde Armand: „Exact cum ați spus Dvs. Asistența macrofinanciară acordată Republicii Moldova face parte dintr-un acord prin care Guvernul de la Chișinău s-a angajat să asigure reforme, reforme care să permită Moldovei să se apropie de standardele europene. Le știți – justiția, administrația... Dacă va fi continuat procesul de reforme, va fi continuat și transferul de fonduri. Negocierea bugetului din acest an, 2020, pentru care eu personal am fost raportor al Grupului Renew Europe, eu personal am insistat ca fondurile pentru Republica Moldova să fie suplimentate, astfel încât să fie asigurate tranșele necesare asistenței macrofinanciare. Banii sunt acolo, banii sunt prevăzuți în buget, dar depinde, repet, de puterea de la Chișinău să le obțină. Dacă Bruxelles-ul va considera că acest proces de reforme a fost îndeplinit, a fost continuat, atunci transferul de fonduri va veni.”Europa Liberă: Atât Bruxelles-ul, cât și alte capitale anunță că vor fi continuate doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele cu impact la nivel local și proiecte de interconectare strategică. Nu credeți că acest gest ar putea să supere și mai mult guvernarea de la Chișinău?Clotilde Armand: „Guvernarea de la Chișinău trebuie să facă totul ca să fie credibilă în UE, ar trebui să clarifice direcția în care dorește să avanseze. În privința reformei justiției, nimeni nu a înțeles ce intenții există. Bruxelles-ul așteaptă niște semnale clare. Și România a trecut printr-un lung proces de apropiere de Uniunea Europeană până să devină membru, au fost necesare reforme, reforme clare, am urmat pași și până la urmă am devenit membru. Și acum România a depășit economia Greciei și a Portugaliei. Avem nevoie de aceste semne clare, de o direcție care este clarificată. Dorim pentru Republica Moldova ceea ce s-a întâmplat cu România, îi dorim cu toții să intre în Uniunea Europeană și vom face tot posibilul, o vom ajuta ca să se întâmple acest lucru.”Europa Liberă: Dar pe moment ajutați strict comunitățile, cetățenii și doar când guvernarea va da semnalul verde că și-a făcut tema pe acasă, atunci se va relua dialogul la nivelul autorităților?Chiar dacă considerăm că guvernarea nu dă niște semne clare, am dori ca niște fonduri să ajungă la cetățeniClotilde Armand: „Așa cred și eu, așa înțeleg și eu. Ce voiam să vă spun? Va fi o luptă totuși ca banii respectivi, despre care vorbim, să ajungă sub formă de programe pentru cetățeni. Acesta este lucrul la care vrem să lucrăm acum: cum facem ca această condiționalitate să nu aibă un impact asupra cetățenilor? Acesta va fi lucrul la care vom lucra. Chiar dacă considerăm că guvernarea nu dă niște semne clare și nu putem să alocăm banii din asistența macrofinanciară, am dori ca niște fonduri să ajungă la cetățeni și va trebui să lucrăm la programele care vor permite acest lucru. Sunt mai multe idei și mai multe strategii care circulă pentru a permite ca fondurile de care vorbim să ajungă la cetățeni fără intermediari, să ajungă la antreprenori, ca antreprenorii să fie susținuți, să aibă un minimum de capital, să ajungă la cetățeni, ca să aibă posibilitatea de a avea un nivel de trai un pic mai susținut, să aibă un echipament de bază în casele lor. Vorbim aici pur și simplu de echipamente necesare într-o gospodărie și lucrăm la asta, dar este un concept destul de nou, să încercăm să susținem populația, chiar dacă guvernarea nu e total credibilă.”Europa Liberă: Dvs. care ați practicat mult timp afacerile, pe moment credeți că Republica Moldova este atractivă pentru investiții străine?Clotilde Armand: „Dacă dialogul politic este cam într-o fază de răcire cu Bruxelles-ul, nu este un semn bun pentru investitori. Este clar asta. În momentul în care o țară intră într-o fază de negocieri mai apropiată cu Uniunea Europeană, atunci investitorii se simt mult mai siguri pe ei, atunci investitorii încep să-și asume niște riscuri, atunci investitorii cred mai mult în viitor și sunt gata să aducă banii în țara respectivă, dar investitorii, spuneam mai devreme de Bruxelles, ei așteaptă niște semne clare și semne clare care să vină de la Bruxelles. Și Bruxelles-ul așteaptă semne clare care să vină de la Chișinău. Dar vreau să spun că Moldova nu e prima țară care se află în această situație. A fost exact la fel cu țări precum România. Au venit investitorii și a venit mult mai mult capital în momentul în care a fost foarte clar pentru investitorii că România s-a angajat într-un drum al reformelor, într-un drum european și că nu există cale de întoarcere. Atunci și investitorii au avut încredere și au investit.”