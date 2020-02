Radu Albot a pasit cu stangul in noul an. Moldoveanul a fost eliminat in doua seturi la turneul ATP de la Acapulco. Intre timp, favoritii competitiei au trecut usor in faza urmatoare - VIDEO

Radu Albot a pasit cu stangul in noul an. Moldoveanul a fost eliminat in doua seturi la turneul ATP de la Acapulco. Intre timp, favoritii competitiei au trecut usor in faza urmatoare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md