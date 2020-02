Locuitorii satului Chiștelnița, Telenești, spun că un grup de copii le fură din case

17:40

In ultimii cinci ani, numarul infractiunilor cu caracter sexual, in care sunt implicati copii, a crescut cu 45 la suta. Si acestea sunt doar cazurile inregistrate oficial. Pe de alta parte, studiile sociologice arata ca unul din zece copii este victima unei forme de violenta sexuala. Datele au fost prezentate in cadrul unei conferinte a Consiliului Europei privind consolidarea capacitatilor asistentilor sociali in implementarea prevederilor Conventiei Lanzarote in Republica Moldova.