Zagorodnîi, înapoi la șefia ANSC! Riscă să fie demis a doua oară. Alaiba: „Că e cumătru cu Flocea de la CNA o fi o simplă coincidență”

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP.Conceptul 'Economy Skynest' dezvăluit miercuri de Air New Zealand este format din şase paturi similare cu cele din cuşetele de tren sau hotelurile de tip capsulă. Paturile au o dimensiune de doi metri pe 58 de centimetri, şi sunt echipate cu pernă, pătură şi perdele pentru a păstra inimitatea pasagerilor. Călătorii vor putea rezerva în avans anumite intervale orare pentru a se putea odihni în aceste cuşete pe durata unui zbor pe distanţe lungi.Una din principalele surse de disconfort la clasa economy "este faptul că nu poţi să te întinzi", explică Mike Tod, director de marketing la Air New Zealand, care susţine că proiectul 'Economy Skynest' este o soluţie.Air New Zealand a precizat că va lua o decizie finală cu privire la introducerea conceptului 'Economy Skynest' abia anul viitor, după ce va evalua performanţele proiectului pe zborurile pe ruta Auckland-New York. Durata unei călătorii pe această rută este de aproximativ 17 ore şi 40 de minute.