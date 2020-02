Premierul Chicu: Calea Moldovei este integrarea europeană

Calea Moldovei este integrarea europeană, însă politicienii trebuie s-o lase mai moale cu lozincile despre UE, or, anume sub aceste slogane s-a furat miliardul şi s-au pus bazele demolării ţării noastre. Opinia...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews