Chicu combate mitul că Maia Sandu a adus bani în țară: Tot ce a venit din exterior se datorează reformelor din 2015-2018

19:40

“Am remarcat interesul Moldovei pentru aprofundarea relațiilor dintre oamenii de afaceri ai celor două țări și am menționat că autoritățile țării noastre depun eforturi pentru a consolida și îmbunătăți mediul de afaceri și cel investițional. Am menționat existența unui cadru fiscal favorabil, posibilităților de export în spațiul UE și eforturile de îmbunătățire a sistemului justiției. De asemenea, am pledat pentru promovarea reciprocă a turismului.”, se arată în comunicatul de presă al Parlamentului.La rîndul său, Nikol Pașinian și-a exprimat încrederea că vizita sa în Republica Moldova, planificată pentru anul curent, va contribui la dezvoltarea dinamica a raporturilor moldo-armene.