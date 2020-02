Jaroslaw Kaczynski: Reformele din justiţie criticate de UE vor continua

10:15

Participația a fost achiziționată de la fondul londonez Duet Private Equity și de la compania Moldova Invest, care este controlată de investitorul danez August Lund. În consecință, cota EMMA Capital în cele două companii din domeniul energiei din Republica Moldova a crescut la 93%, anunță investitorul ceh, care nu menționează valoarea tranzacției, dar se arată interesat și de alte achiziții în Moldova. Ea vine după ce la finele lunii iulie 2019, cele două companii din Moldova Premier Energy SRL și Premier Energy Distribution SA au fost preluate de la grupul spaniol Naturgy de Joseco Holdings Co. LTD din paradisul fiscal Cipru. O investigație RISE Moldova a arătat că partea leului din Joseco, de aproape 69%, i-a revenit holdingului ceh EMMA Capital, prin intermediul Chapalaco LTD. Cu puțin peste 10% s-a ales un holding din Danemarca controlat de Hans August Lund – un om de afaceri danez cu active în domeniul financiar, alimentar şi energetic. Iar Duet Private Equity, fondul de investiții britanic care anunțase în aprilie 2019 că va prelua integral afacerea Naturgy în Republica Moldova, s-a mulțumit cu puțin peste 20%. Cele două companii din sectorul energetic din Moldova (cu denumirea Gas Natura Fenosa și Red Union Fenosa), cu o cifră de afaceri de peste 5 miliarde de lei în 2018, au fost vândute la un preţ oficial de 25 milioane de euro, dar valoarea anunțată a tranzacției a fost de 141 milioane euro. Şi actuala tranzacţie la fel s-a derulat în Cipru. În decembrie 2019, ambele companii au fost încorporate sub brandul Premier Energy, care cuprinde şi investițiile EMMA Capital Group în sectorul energetic din România vecină. „Suntem încântați că putem reprezenta Republica Cehă ca un investitor pe piața moldovenească. Credem că vom reuși să conducem ambele companii într-o manieră care să fie benefică nu numai pentru noi ca investitori, ci în primul rând pentru clienții noștri”, a declarat directorul EMMA Capital Investment, Pavel Horák, mai scrie mold-street.com. Totodată Horák se arată convins că EMMA Capital va putea profita de experiența din România „pe măsură ce vom prelua cele mai mari companii din Moldova.” Premier Energy Group operează în România și Moldova, la distribuția şi furnizarea de gaze și electricitate. Are 950.000 de clienți, din care peste 813.000 în Republica Moldova. Pe baza rezultatelor preliminare neautorizate, EBITDA al Premier Energy a ajuns la aproape 48 de milioane euro în 2019, iar profitul net a fost de aproximativ 27 de milioane euro.