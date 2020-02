Natalia Covrig: Decalajul salarial între femei și bărbați este în creștere

16:00

Analistul român Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning de la Bucureşti, este critic față de cooperarea actuală a R. Moldova cu NATO pe care o consideră aproape inexistentă. Aceasta deoarece guvernul de la Chişinău ar fi încetat să mai elaboreze rapoarte despre îndeplinirea angajamentelor din acordul de parteneriat cu organizaţia, nu participă la exerciţii şi antrenamente şi ar fi abandonat protecţia împotriva “fake news”. “Atenţia şi banii unei astfel de organizaţii se pierd foarte repede. Recuperarea lor vreodată este aproape imposibilă”, avertizează analistul într-un interviu la Europa Liberă. Iulian Chifu: „Urmează să fie propusă o nouă generație de acorduri individuale de parteneriat și aici evident că se ia în discuție și ce s-a făcut până acum, până la urmă e vorba despre banii contribuabililor țărilor statelor europene, euroatlantice, membre ale NATO, care sunt oferiți Republicii Moldova spre a-și consolida propria apărare și securitate. Și acolo sunt niște angajamente convenite de comun acord între Alianța Nord-Atlantică și statul Republica Moldova. Or, dacă ele nu sunt asumate, nu sunt duse la îndeplinire, e o problemă majoră, e o problemă majoră și pe relațiile bilaterale între statele membre NATO și Republica Moldova, state care au investit în diferite proiecte.Contribuabilul european, euroatlantic nu dă banii pentru ca Republica Moldova să-și bată joc de acești baniRepublica Moldova, care are angajamente de prezență internațională, exerciții, plus participare internațională în operațiuni, pe care nu le-a onorat niciodată. Avem o problemă majoră. Încă o dată, contribuabilul european, euroatlantic nu dă banii pentru ca Republica Moldova să-și bată joc de acești bani. Și perspectiva este de a face o revizuire completă a efectelor acestor fonduri investite, să vedem în ce măsură, de exemplu, pregătirea militarilor, integrarea în structurile și interoperabilitatea e valabilă și câți dintre aceia mai sunt încă în Republica Moldova în forțele armate. E o problemă fundamentală a Republicii Moldova înseși și în prezența în Ministerul de Interne, în Ministerul Apărării, în zona de combatere să aibă, în zona activității unor agenții care au de-a face cu această componentă de securitate în sensul mai larg, până la urmă, contează și eficiența acestor bani - ce s-a produs, unde s-a investit și dacă Republica Moldova beneficiază astăzi de efectele acestor investiții. Ei, suma acestor lucruri, plus, haideți să spunem, o retractivitate completă a guvernului de a se implica. Am avut 25 de ani de Parteneriat NATO și eu n-am văzut un plan de activități. Încă o dată: bine că sărbătorim 23 februarie și 9 mai (9 mai în sensul sovietic, evident). Deci, suntem într-o situație relativ complicată și efectele s-ar putea să vină. Ce ar însemna tăierea de fonduri? Cu ce își face apărarea? Nu-i normal un stat să nu aibă propria sa contribuție la propria apărare și securitate. Cu ce o va face Republica Moldova? Cu ce know how, cu ce cunoștințe? Ce ar trebui să facă? Acestea sunt întrebări la care ar trebui să vă formuleze răspunsuri principalii responsabili de politica externă, securitate, apărare, iar în statul Republica Moldova, așa cum au fost construite legile la dorința sa, profund neconstituționale, după părerea mea, și contrar tuturor atribuțiilor din Constituție, ar trebui să răspundă Igor Dodon, pentru că el este șeful statului, el este tutelarul Consiliului de Securitate cu atribuții executive, el coordonează toată politica externă, de apărare, el, el, el... El vine și cu responsabilitatea aferentă unei asemenea posturi și acumulări de atribuții și putere.”Europa Liberă: Ca să înțeleg, Dvs. spuneți că fondurile care s-au investit, probabil aveți în vedere, de exemplu, acel program de sporire a capabilităților militare?Iulian Chifu: „Da.”Europa Liberă: Probabil aveți în vedere și alte programe. Deci, eficiența banilor care s-au investit nu mai e probată? Adică, ce s-a întâmplat?Iulian Chifu: „Eu vreau să vă întreb dacă ați văzut vreun raport al IPAP-ului (Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului) 2017-2019, acum în prag de...”Europa Liberă: Nu.Iulian Chifu: „Chiar dacă există elemente care poate nu se comunică public, trebuie să aibă și o componentă publică obligatorie, trebuie comunicat către Alianța Nord-Atlantică. Sunt rapoarte necesare și ele nu merg în mod automat pe reportarea în viitorul program, din contra resursele introduse în acest proiect trebuie să aibă o decontare finală, ca orice proiect, că nu inventăm roata aici și managementul e același. Am investit niște bani, s-au produs niște rezultate, haideți să vedem în capătul celălalt eficiența acestei investiții.”Europa Liberă: Dar eficiența însemnând ce?Iulian Chifu: „Dacă eu am pregătit 70 de oameni capabili să apere, să participe la misiuni internaționale de menținere a păcii și astăzi 50 sunt în Europa la muncă și 20 - în Federația Rusă, eventual, în Donbas, de partea rusă, păi care este eficiența? De ce am introdus acei bani? Ei trebuiau să apere Republica Moldova, trebuiau să reprezintă o plusvaloare și un instrument de negocieri al Republicii Moldova în plan internațional. Care-i eficiența?”Europa Liberă: Deci, Dvs. operați cu un exemplu, ca lumea să-și dea seama?Iulian Chifu: „Da, n-are nicio legătură cu cifre reale sau cu angajamente reale.”Europa Liberă: Dacă am avea un raport în față, noi am putea...Nu poți întotdeauna să trăiești doar întinzând mânaIulian Chifu: „Avem de-a face... Pur și simplu este o speculație, un anumit punct, s-au dat niște bani pentru, iată, eliminarea acelor precursori ai explozibililor care sunt îngrășămintele naturale din Republica Moldova rămase din perioada sovietică. Au fost eliminate. Bine. Și mai departe s-a întâmplat ceva? Avem o eficiență? Nu mai producem îngrășăminte? Cum funcționează, care-i circuitul de control? Au fost dați bani, acum mă refer pe zona OSCE, da?, pentru acea mașinărie care trebuia să toace in situ, să topească muniția de la Cobasna. Am topit-o? Jumătate a fost luată de Rusia înapoi, jumătate există un acord cu Ucraina, negociat la vremea respectivă de ministrul apărării Șalaru, prin care să se garanteze liberă trecere și toată acea muniție să fie luată în Rusia. S-a întâmplat ceva? Dacă nu s-a întâmplat ceva, care este efectul? Până la urmă, încă o dată: e vorba despre o relație între state care sunt generoase la nivel umanitar, dar nu poți întotdeauna să trăiești doar întinzând mâna și, în general, sunt acorduri bilaterale care angrenează și responsabilități, și angajamente din partea Republicii Moldova, care trebuie duse la îndeplinire, indiferent cine câștigă, cine e președinte, cine e prim-ministru, cine girează activitatea acestor instituții, ele trebuie să răspundă exigențelor, cerințelor și angajamentelor deja luate, dacă Republica Moldova vrea să fie considerată stat serios.”Europa Liberă: La un moment dat, Igor Dodon, fiind președinte, dar nefiind încă în situația de acum, când, practic, e responsabil cam de toate ramurile puterii, s-a opus unor participări ale contingentelor de militari moldoveni la diferite exerciții. Acum, știri despre astfel de participări nu vedem deloc de la Ministerul Apărării.Iulian Chifu: „Nu există.”Europa Liberă: Nu există?Iulian Chifu: „Altfel ați fi aflat despre ele. Eu știam că funcționează accesul la informație publică, există o lege în sensul acesta. Mai mult, buna guvernare e alt angajament european în Acordul de Asociere, acela de a comunica public. Deci, dacă nu există comunicare publică, înseamnă că nu există aceste participări la exerciții internaționale, care asigură interoperabilitatea, participări plătite de obicei de statele membre ale NATO și nu de către Republica Moldova. Să știți că alte state investesc pentru a-și pregăti personalul, România a luat foarte mult în spinarea sa din Republica Moldova, dar, dacă Republica Moldova nu vrea să-și pregătească personalul, e o problemă. E o problemă de credibilitate. Și nu uitați că, dacă Republica Moldova are probleme de securitate și apărare, au în egală măsură probleme și România, și Ucraina. Singurii doi vecini. Și în momentul în care anumite lucruri care sunt ignorate la Chișinău devin amenințări pentru vecinii tăi, ai o problemă majoră.”Europa Liberă: A reușit Republica Moldova să profite măcar un pic din această deschidere care a existat foarte evidentă în cadrul NATO de a-și întări flancul estic și, indirect, ceea ce se află dincolo de flancul estic?Iulian Chifu: „În primul rând, că NATO nu-și asumă apărarea mai mult decât a teritoriului statelor aliate, în al doilea rând, proiectul pentru statele vecine a fost acela de a le ajuta să-și întărească apărarea, să-și crească capacitățile de apărare. Cum și-au utilizat acei bani, ține, în primul rând, de statele respective; în cazul Georgiei suntem la alt nivel, în cazul Ucrainei suntem la alt nivel...”Europa Liberă: În cazul Moldovei, ceea ce știu eu e că s-au scris niște strategii și atât.Controlează Republica Moldova spațiul informațional propriu? M-aș mira...Iulian Chifu: „Republica Moldova este în situația... S-a aplicat ceva? Iată, sunteți jurnalist, chiar și acea protecție împotriva fake news, reacțiile la comunicarea strategică, există o strategie de combatere și de apărare strategică a comunicării strategice, de apărare a spațiului public al Republicii Moldova, nici aceea nu se mai aplică. Există instituții ale audiovizualului, cele care acordă licențe, supervizează cum funcționează, care nu mai respectă acele legi. Nu-mi aduc aminte să fi fost schimbate. Dacă se schimbă, trebuie să explici de ce ai luat niște bani pentru a-ți întări această capacitate, pe care astăzi ți-o desființezi. Nu mai este o amenințare în zona de fake news venită din Federația Rusă pentru Republica Moldova? Controlează Republica Moldova spațiul informațional propriu? M-aș mira. Ne uităm la procentele celor care privesc la televiziunile ruse și la știri produse în Federația Rusă și doar traduse și relansate aici, în Republica Moldova. Aici este o altă mare problemă în ceea ce ține de eficiența investițiilor.”Europa Liberă: Haideți să formulăm în termeni foarte simpli pentru ascultătorii noștri problema. Putem presupune, știind că avem la guvernare o forță politică care prietenește foarte strâns cu Rusia și ostilă acestor legături euroatlantice, putem presupune că s-a pus piciorul pe frână?Iulian Chifu: „Putem presupune orice. Până una-alta, trebuie ca fiecare să-și asume ceea ce face. Dvs. vorbiți despre Partidul Socialiștilor pro-rus, eu vorbesc despre regimul Dodon și guvernul nou, iar susținerea de către socialiști a acestui guvern cred că e doar o chestiune legată de postura președintelui. Revenind, până la urmă este responsabilitatea structurilor politice ale Republicii Moldova să livreze către populație și aceste servicii: apărare, securitate. Cum o fac? E treaba lor. Pot să iasă public și să spună: „Nu mai avem nevoie de relația cu NATO. Uniunea Europeană ne deranjează, noi vrem cu Rusia și sistemul nostru de apărare a securității se bazează pe...”, cum o spune astăzi Igor Dodon. Pentru el contează o garantare a neutralității. Nu știu de ce cineva ar băga în seamă Republica Moldova sau de ce ar garanta. Asta înseamnă investiții în securitatea Republicii Moldova. Care este soluția? Și nu uitați că principala amenințare rămâne în continuare internă, partea structurilor militare ale armatei ruse, structurilor paramilitare din stânga Nistrului. Și pentru asta, îmi pare rău să spun, raportul de forțe ne arată că Republica Moldova nu este pregătită să confrunte o amenințare care nu vine din exteriorul său, care-i strict internă, care-i aici la doi pași, 30 de kilometri mai încolo.”Europa Liberă: Vorbeați la începutul acestei intervenții despre faptul că NATO va veni cu o serie de IPAP-uri de generație nouă.Iulian Chifu: „O nouă generație, da.”Europa Liberă: În cazul în care Moldova va fi tot așa amorțită și nu va face eforturi ca să aibă un plan bun, ce se va întâmpla?Nu poți să iei bani de la cel pe care îl înjuri...Iulian Chifu: „Nu poți să generezi o relație, mai ales la nivelul unei relații internaționale interguvernamentale, cum este NATO, și al unui alt stat, Republica Moldova, decât în condițiile în care ambele sunt de acord. Și în planul de parteneriat, până la urmă e vorba de punctele pe care și le asumă Republica Moldova, e vorba de punctele pe care le livrează, adică nu numai își asumă, ci și produce ceea ce i se cere și, în al doilea, al treilea rând, contează foarte mult și ca Alianța Nord-Atlantică să fie dispusă să plătească niște sume, să sprijine – într-un fel sau altul, tot plată e – dezvoltarea capacităților Republicii Moldova, în condițiile în care Republica Moldova are alte gânduri. Până la urmă, nu poți să iei bani de la cel pe care îl înjuri, spui că e o organizație militaristă și împotriva Uniunii Sovietice, împotriva Federației Ruse și că în general e rău cu cel care îți dă bani. Trebuie din start să spui: „Nu, nu doresc să iau bani de la tine, pentru că eu am o altă concepție”. Pe de altă parte, nu uitați că nu e vorba de relații care să se refere la un mandat, relații care se referă la un președinte sau altul, la un guvern sau altul, la o putere sau alta. E vorba de relația între un stat și o organizație internațională extrem de puternică, care a împlinit 70 de ani de existență și unde a te juca cu focul nu ajută foarte mult. În principiu, atenția și banii unei asemenea organizații îi pierzi foarte repede, recuperarea lor vreodată este aproape imposibilă.”