Ce spun moldovenii care se întorc din Italia; „Mare agitație se face în presă, acolo situația e sub control”

Moldovenii care vin din Italia spun că acolo situația este sub control. Echipa Jurnal a discutat la aeroport cu mai mulți oameni care au venit acasă din Milano. Ei susțin că acolo viața decurge în mod firesc. „Situația e sub control. Ne întoarcem de acolo și totul este sub control. La intrare fac verificări. Mare agitație se face în presă, dar așa parcă totul este normal. Mulți erau cu măști, cu mănuși, dar așa totul era sub control.” „Eu am fost la Fashion Week, cu feciorul meu, și evenimentul...

