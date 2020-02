Prevederile referitoare la distribuția obligatorie a membrilor partidelor noi a fost declarată neconstituțională

22:10

Premierul ungar Viktor Orban este așteptat săptămâna viitoare la Chișinău – a declarat președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă – dar Ungaria nu-i va înlocui „pe frații noștri de peste Prut”, în contextul eforturilor R.Moldova de a se apropia de UE. Un interviu realizat de Valentina Ursu:Europa Liberă: Urmează să mergeți în vizită în Ungaria și dl Orban să efectueze o vizită la Chișinău?Igor Dodon: „Dl Orban vine în vizită oficială săptămâna viitoare. Referitor la vizita mea, eu am primit acestă invitație, încă nu am luat decizia finală, pentru că agenda este una destul de consistentă pentru următoarele perioade. Și aici, pe loc, avem o mulțime de activități. Așteptăm în vizită oficială și unii președinți, care trebuie să vină.”Europa Liberă: Cine?Igor Dodon: „Bulgarii, de exemplu, trebuie să vină, în luna aprilie. O să vedem și alții, nu vreau să dau toată lista, pentru că o să fie o agendă destul de consistentă în următoarele luni.”Europa Liberă: Pe calea eurointegrării, Ungaria încearcă să substituie România? Nu cred că cineva poate să-i substituie pe români. Ei sunt frații noștri de peste Prut...Igor Dodon: „Eu nu cred că cineva poate să-i substituie pe români. Ei sunt frații noștri de peste Prut. Ei acum sunt ocupați cu problemele lor. Noi îi înțelegem, declarații politice, unele, noi le urăm succese, îi considerăm o țară prietenoasă, partener strategic. Numărul unu, apropo. Atât la capitolul comerț, cât și la capitolul proiecte sociale, pe care le avem împreună. Nu sunt gata să activeze destul de eficient cu guvernul actual? Vedem, va fi alt guvern, se schimbă lucrurile. Și ei au alegeri parlamentare anticipate. Treaba lor internă. Noi vom fi deschiși tot timpul pentru colaborare cu ei.”Europa Liberă: Dar politica dlui Orban cum o vedeți?Igor Dodon: „Sunt doi Orbani, unul în România și unul în Ungaria.”Europa Liberă: Dl Orban de la Budapesta.Igor Dodon: „Eu cred că asta e treaba lor internă, nu trebuie să ne băgăm și să dăm aprecieri, dar este o politică care, în opinia mea, reiese din interesul național al poporului său și statului său. Restul, să dau aprecieri, n-ar fi corect din parte mea. ”Europa Liberă: Și cei doi experți care urmează să ajungă în Republica Moldova, ei vor ajuta statul să se apropie mai mult de standardele UE? Igor Dodon: „Guvernul Chicu a declarat că prioritatea este implementarea Acordului de Asociere și politica externă echilibrată. Și evident că, la capitolul reforme, conform activului comunitar, avem nevoie de expertiză și acești acești experți ne vor ajuta în acest sens. ”Europa Liberă: La Bruxelles o să mergeți într-o vizită? Dialogul politic la nivel înalt e reluat, e rece, poate fi încălzit? Cum îl vedeți?Igor Dodon: „Noi suntem deschiși și mesajul pe care l-am dat colegilor de la Bruxelles, partenerilor, a fost unul foarte clar. Noi suntem deschiși pentru colaborare, suntem gata să mergem împreună, și președintele, și prim-ministrul. Și speakerul, dacă doriți. Mergem împreună. Dacă sunt întrebări față de guvernarea actuală, haideți să mergem să le discutăm, în orice moment suntem disponibili. Reiterăm poziția noastră referitor la parcursul nostru european și eu cred că partenerii noștri europeni trebuie să se bucure că este așa o poziție în Republica Moldova și principalele partide, cele mai importante partide, au un consens în acest sens și eu cred că trebuie să profite de acest lucru. Dacă vor merge pe abordarea că așteptăm și ne uităm, la dânșii acum așa e abordarea, noi o să muncim în continuare conform agendei pe care o avem.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova s-a autoizolat în raport cu relațiile cu Occidentul?Igor Dodon: „Nu putea Republica Moldova să se autoizoleze atâta timp cât este deschisă pentru colaborare și, am menționat chiar acum, suntem gata să mergem împreună la Bruxelles, să discutăm sincer, pe orice subiect. Dacă este o deschidere din partea lor, noi suntem disponibili. ”Europa Liberă: Se zice că după ce a picat Guvernul Sandu s-ar fi închis ușile pentru actualul guvern.Igor Dodon: „Nu, nu sunt de acord cu calificativul că s-au închis ușile. Eu cred că ei tot au nevoie de timp ca să se uite ce face guvernul de la Chișinău. În unele acțiuni, Guvernul Chicu este mai proactiv pe agendă decât a fost guvernul precedent. Nu toți recunosc lucrul acesta. Eu cred că va trece timpul și totul va fi pus la punct.”Europa Liberă: Da criticile pe care le-a adus Igor Dodon la adresa ambasadorilor? Igor Dodon: „Eu lucrul ăsta l-am spus și lor, când am avut întrevederea cu ambasadorii, le-am spus sincer, deschis: spun că sunt astfel de întrebări și Dvs. le știți. Nu se referă la toți ambasadorii. Marea majoritate a ambasadorilor sunt ok.”Europa Liberă: Dar v-ați referit tot la cei din Occident.Igor Dodon: „Eu nu vreau să dezvolt în continuare acest subiect. Cred că mesajul s-a dus, cine a avut de înțeles a înțeles, cine nu a înțeles, nici nu va înțelege. Trebuie să continuăm dialogul. ”În unele acțiuni, Guvernul Chicu este mai proactiv pe agendă decât a fost guvernul precedent...Europa Liberă: Și totuși în baza căror criterii trebuie să continuie acest dialog moldo-comunitar?Igor Dodon: „Acordul de Asociere cu UE și interesul comun și al Republica Moldova, și al UE. Uniunea Europeană are interesul să aibă un vecin credibil, stabil, și lucrul acesta noi îl cunoaștem. Republica Moldova este interesată de implementarea reformelor și aici, fără suportul partenerilor de la Bruxelles, ne va fi mai dificil, avem un interes comun aici.”Europa Liberă: Lecția pe acasă pe care o are Republica Moldova în raport cu Bruxelles-ul, asta se zice, că aici se mai împotmolesc relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și UE - reforma în justiție. Totuși când o să fie pe așteptarea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare? Igor Dodon: „Sunt trei etape, despre care am vorbit nu o dată, și care anume cu acest parcurs, abordare sunt de acord partenerii noștri europeni, este vorba de modificarea Constituției, care urmează a fi expertizată și avizată de către Comisia de la Veneția în luna martie..”Europa Liberă: Modificarea Constituției la...? Igor Dodon: „La capitolul justiție.”Europa Liberă: Și atât?Igor Dodon: „Al doilea aspect sau bloc se referă la implementarea recomandărilor GRECO, inclusiv privind creșterea capacităților ANI. Și ele pot fi implementate, acum, fără a aștepta ceva. Și al treilea bloc, nemijlocit, implementarea strategiei de reformare a justiției, care a fost elaborată de guvernul actual, pe care am fost gata s-o aprobăm chiar acum, în februarie, dar partenerii au spus: nu vă grăbiți, haideți s-o discutăm mai larg, mai public. Este un grup ad-hoc al experților Consiliului Europei și cu acest pachet s-a decis să se meargă la Comisia de la Veneția, dacă nu greșesc, în lune iunie, pentru a fi implementată în toamnă. Asta la insistența partenerilor noștri. Noi eram gata să mergem și acum. Atunci când vom face a doua măsură cu GRECO, acolo apar suficiente instrumente pentru a merge și cu evaluarea mai activă a judecătorilor și procurorilor. Adică nu așteptăm toamna, mergem mai repede.”Europa Liberă: Și ceea ce se mai cere din partea partenerilor de dezvoltare, să fie identificate persoanele care se fac vinovate de furtul miliardului, e atât de greu?Igor Dodon: „E greu de ce? Pentru că ultimii cinci ani nu s-a făcut, practic, nimic.”Europa Liberă: Nimic-nimic?Igor Dodon: „Nimic real. Foarte puțin. Și o bună parte din căile și dosarele care s-au pornit sunt false. Sunt bule de săpun, intenționat făcute asa, ca pe urmă statul să piardă. De aceea pentru actualul Procuror General chiar este o provocare importantă. În primul rând, el nu avea cu cine să lucreze acolo. Acuma, încetișor, pune oamenii cu care poate să lucreze, și le dă sarcini concrete. Noi am avut o ședință la capitolul ăsta...”Europa Liberă: Am înțeles că sunt 200 de dosare. Igor Dodon: „Special s-a făcut, intenționat s-a făcut lucrul ăsta, așa ca să nu se ajungă la nimic.”Europa Liberă: Să îngreuieze mai mult investigarea?Igor Dodon: „Eu cred că Procurorul General actual este mult mai hotărât și cred că noi vom vedea și lucruri mai concrete, chiar în următoarea perioadă.”Europa Liberă: Apropo, cetățenii, foarte mulți dintre ei, au aceleași așteptări, odată și odată să fie cunoscut ce s-a întâmplat cu devalizarea băncilor.Igor Dodon: „Eu cred că vor fi acțiuni concrete în timpul apropiat, dar cetățenii mai mult așteaptă de la guvern acuma mai mult altceva: salarii, pensii, locuri de muncă, drumuri, apă și canalizare. Cetățenii asta așteaptă de la guvern și guvernul trebuie, și președintele, pe cât e posibil, să le livreze aceste rezultate. Iar procurorul să se ocupe cu ceea ce trebuie să se ocupe el.”Europa Liberă: Dvs. practicați în fiecare zi de luni să invitați președintele parlamentului și premierul la discuții.Igor Dodon: „Nu eu îi invit.”Europa Liberă: Ei se autoinvită?Igor Dodon: „Noi așa am convenit împreună să ne vedeam în fiecare zi de luni și cred că este un lucru bun, este un dialog. Noi și cu Maia Sandu așa ne vedeam.”Europa Liberă: Dar în cazul acesta mulți se întreabă: e regim semiprezidențial, e semiparlamentar, ce sistem e în Republica Moldova? Igor Dodon: „Dna Valentina, pe timpul Guvernului Maia Sandu, noi, în fiecare luni, la ora opt, ne vedeam la președinție. Președintele țării, Igor Dodon, Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi și prim-ministrul maia Sandu. Exact același lucru. Și nu afecta pe nimeni. Numai nu făceam conferințe de presă. Acum am hotărât să nu fie la președinție, ci să fie pe o platformă neutră, la Iorga, și eu cred că dialogul ăsta este bun, fiecare conform competențelor sale.”Europa Liberă: Da, dar unii interpretează asta precum că Igor Dodon arată că și-a concentrat toată puterea în mâinile sale. Igor Dodon: „Eu cred că interpretări tot timpul vor fi. Am spus chiar de la început, oponenți sunt, a început campania electorală. Pe cetățeni cred că mai mult îi interesează rezultatele concrete și la noi oamenii vor ca să fie o conlucrare. Știți ce spun oamenii? Pentru că eu doar merg în fiecare săptămână prin raioane, cum mergeți și Dvs. Până acum se mâncau ca câinii între dânșii, dar acuma este o conlucrare. Și lasă să ne deie rezultate. Noi i-am ales. Și spun: noi v-am ales, nu ne interesează, nu luptați între voi, duceți-vă și dați-ne nouă rezultate. Iată asta trebuie să le oferim noi oamenilor. Și noi asta o să le oferim.”Europa Liberă: Cam încet se livrează aceste rezultate.Igor Dodon: „Au trecut trei luni, dna Valentina. Deja am spus, sunt zeci de inițiative care au fost implementate, nu cereți într-o zi să facă tot, guvernul, mai dați-i timp, o să vedeți pe parcursul următoarelor luni. Eu nu vorbesc de ani. În anul acesta vor fi rezultate concrete.”Europa Liberă: Da despre incidentul din parlament, de vineri, ce ne puteți spune? S-a dus dl premier fără să anunțe deputații; deputații spun că e republică parlamentară și trebuia șeful executivului să vină atunci când era planificat. Ce s-a întâmplat?Igor Dodon: „Eu cred că deputații de la ACUM au vrut să blocheze raportul, pentru că înțelegeau că Chicu, într-o sută de zile, a făcut mai mult ca Maia Sandu. Premierul Chicu nu era obligat...”Europa Liberă: Și ăsta ar fi fost motivul?Igor Dodon: „Eu cred că ăsta. Pentru că Chicu spunea ce a făcut, iar lor lucrul ăsta nu le place. Pentru că Chicu nu era obligat să meargă în parlament.”Europa Liberă: Și de ce a făcut-o?Igor Dodon: „El a vrut să facă un lucru bun, să meargă să le spună deputaților, să răspundă la toate întrebările deputaților. Doar deputații din opoziție, din Blocul ACUM au avut posibilitate să-l asculte pe Chicu și să-i dea orice întrebare. Nu că a venit, a citit raportul și s-a dus. Doar li s-au propus două ore de întrebări, de ce n-au acceptat lucrul ăsta?”Europa Liberă: Dar de ce pe neprins de veste?Igor Dodon: „Premierul, dacă a luat decizia că vrea să vină... dar care-i problema? Că vrea să vină să citească raportul? Nu văd aici nicio problemă. Președintele țării poate să spună: eu astăzi vreau să vin în parlament. Se poate să vin în parlament cu un mesaj? Pot să vin în parlament.”Europa Liberă: Despre legea anti-propagandă, așa-numita lege anti-propagandă...Igor Dodon: „Da ce, mai este pe agendă încă?”Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs., ar putea să ajungă în actualitate iarăși?Igor Dodon: „Nu este așa subiect astăzi pe agendă. Trebuie să mergi cu subiecte care ar obține majoritate parlamentară, ar obține voturi, dar așa, numai să dai motiv de discuții, de dispute, pentru ce? Eu, din câte cunosc, așa subiect pe ordinea de zi, astăzi, nu este. Noi ne-am dori să revenim, eu vă spun poziția mea, dar trebuie să mergi cu un subiect care ar obține susținere în parlament. Așa, care este sensul?”Europa Liberă: Consiliul Coordonator al Audiovizualului a spus că dl Ceaika a devenit proprietar cu acte în regulă...Proprietari sunt rușii, care fac emisiunile transmise pe acest post TV. Care e problema?Igor Dodon: „N-am văzut ce-a spus Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dar cineva chiar mă întreba, dintre ambasadori, da de ce așa. Și eu le-am adus un exemplu din presa cealaltă, din Occident. Cine-i proprietar la presă în Occident? Hai să luăm ProTV-ul, de exemplu. Este un concern occidental care face programe din cele care le arată la Pro-TV, în afară de ceea ce se face local, așa-i? Acum ne uităm la Primul Moldova, pentru că despre asta e vorba...” Europa Liberă: Exact.Igor Dodon: „Proprietari sunt rușii, care fac emisiunile transmise pe acest post TV. Care e problema? Eu cred că mai bine așa, decât să fie învinuiri că e controlat de un partid sau de altul. Lasă ca cei care au dat dreptul exclusiv de retranslare în Republica Moldova să controleze procesul conform legislației Republicii Moldova.”Europa Liberă: Vedeți că, atunci când se pronunță numele Igor Ceaika, automat se identifică că e prietenul lui Igor Dodon.Igor Dodon: „Rușii decid cine. Este televiziunea lor, Pervâi Kanal, în Rusia, ei au decis să dea exclusivul de retranslare pentru o companie și ei au decis să controleze acea companie, care este problema? Eu cred că este un lucru bun. Așa cum face și PRO-TV, de partea cealaltă. Care-i problema?”Europa Liberă: Găsiți asemănări, da?Igor Dodon: „Important e să activeze conform legislației în vigoare. Dacă sunt încălcări în legislație, trebuie penalizați. Dacă nu sunt încălcări, ei decid cine, cum, treaba lor.”Europa Liberă: Și pe finalul acestei discuții, dle Președinte, cu ucrainenii, dialogul la nivel înalt poate să existe?Igor Dodon: „A fost un dialog destul de bun – și este – la nivel de prim-miniștri, cunoașteți.”Europa Liberă: La nivel de șefi de stat.Igor Dodon: „La nivel de șefi de state, noi ne-am intersectat acum la Munchen. Eu sunt deschis. Noi chiar am discutat anterior cu dl Zelenski...”Europa Liberă: În Japonia, ați spus.Eu sunt deschis. Noi chiar am discutat anterior cu dl Zelenski...Igor Dodon: „La Tokio am discutat mai detaliat și am spus că vedem cum se așează lucrurile și nu avem nicio problemă în acest sens.”Europa Liberă: Da admiteți că ar mai putea exista o vizită, fie a dvs la Kiev, fie a liderului de la Kiev la Chișinău?Igor Dodon: „Eu cred că acest lucru e foarte real. Noi suntem deschiși pentru acest lucru.”Europa Liberă: Și cu România?Igor Dodon: „România, înțeleg că intră în alegeri parlamentare anticipate. Noi rămânem deschiși în continuare. Eu i-am propus dlui Iohannis, cu care m-am văzut la Ierusalim, ultima dată, că în aprilie avem zece ani de la semnarea Acordului de Parteneriat Strategic și ar fi bine să facem ceva cu această dată importantă, să prelungim, să semnăm, să vedem cum procedăm. Sunt disponibil.” Europa Liberă: Proiectele moldo-române vor continua să fie implementate?Igor Dodon: „Din partea noastră – da, fără niciun fel de probleme în acest sens. Susținere totală.”Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm în studio.Igor Dodon: „Mulțumim.”