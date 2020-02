Lidera PAS: Toți cei care vor să demonstreze că s-au schimbat și vor să lucreze în interesul cetățeanului trebuie să arate asta prin votul pe care-l dau în Parlament

17:00

Totdată, șeful statului a chemat politicienii la calm și să nu speculeze pe seama acestui subiect.«Am atras atenția asupra majorării speculative a prețurilor la unele tipuri de medicamente, măști de protecție și alte mărfuri importante. Am declarat că asemenea acțiuni sunt inadmisibile și am avertizat că vor fi luate măsuri dure în raport cu cei care au decis să facă business într-o asemenea situație.Țin să menționez că subiectul coronavirusului este unul de siguranță națională și va fi tratat cu maximă atenție. În legătură cu aceasta am decis convocarea ședinței Consiliului Suprem de Securitate pentru a discuta situația din domeniu, măsurile care au fost întreprinse și care urmează a fi luate în vederea prevenirii și diminuării riscului de răspîndire a virusului în țară.