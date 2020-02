CEDO a anunțat Guvernul de la Chișinău că a admis alte trei cauze depuse de moldoveni

22:10

Seful Inspectoratului pentru Protectia Mediului, Gheorghe Manjeru ar fi fost repus ilegal in functie, fara a se inscrie in concurs. Declaratia a fost facuta de catre deputatul Platformei DA, Liviu Vovc, care a depus un denunt la Centrul National Anticoruptie (CNA) impotriva ministerului Agriculturii, Ion Perju. La randul sau, responsabilii de la Minister sustin ca Manjeru a contestat in instanta legalitatea ordinului de demitere si a fost restabilit in functie.