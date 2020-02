O familie din SUA a plătit 50.000 de dolari ca să își cloneze câinele mort

11:00

Presa internațională a scirs în ultimele săptămâni că un roman de fecțiune publicat în 1981 a prezis epidemia de coronavirus, care a ucis până acum peste 2.600 de persoane. Este vorba despre cartea „The Eyes of Darkness” (Ochii întunericului, n.r.), publicat în anul 1981 de scriitorul american Dean Koontz. „Autorul Dean Koontz a prezis, în mod straniu, epidemia de coronavirus în thrillerul său din 1981, “Ochii întunericului”. Romanul de ficțiune spune povestea unui laborator militar din China care produce un nou virus pentru a fi folosit ca armă biologică în timpul războiului. Laboratorul este localizat în mod ironic în Wuhan, China, iar virusul fictiv se numește Wuhan-400”, scria Fox News pe 13 februarie, iar informația s-a răspândit rapid și pe rețelele de socializare. A 1981 novel "The Eyes of Darkness" by American writer Dean Koontz is said to have predicted a Coronavirus look-alike; Wuhan 400. Photos: Courtesy #COVID19 #Coronavirustruth pic.twitter.com/uBq8wOoluU— Aduma Mutiva (@nepmutiva) February 18, 2020 Site-ul fullfact.org a comparat informațiile din carte cu informațiile adunate până în prezent despre noul tip de coronavirus și a ajuns la concluzia că Wuhan-400 și Covid-19 au foarte puține lucruri în comun în afară de asocierea cu orașul din China. „Dacă în carte, virusul fictiv a fost dezvoltat în laboratoare dina fara orașului Wuhan, epidemia de Covid-19 își are originile în oraș”, scrie fullfact.org, care precizează că nu există încă nicio dovadă că noul tip de coronavirus ar fi fost creat în laborator. Nici caracteristicile celor două virusuri nu coincid. În cartea lui Dean Koontz, persoanele infectate cu Wuhan-400 nu supraviețuiesc mai mult de 24 de ore, iar virusul are o mortalitate de 100%, ceea ce nu este valabil și în cazul Covid-19, care are a ucis până acum doar 2% din persoanele infectate. De asemenea, Wuhan-400 afectează doar oamenii, iar „nicio altă ființă nu poate fi purtătoare”, în timp ce Covid-19 ar fi provenit de la lilieci. Dacă, noul tip de coronavirus produce pneumonie, Wuhan-400 afectează creierul, unde „secretă o toxină care mănâncă creierul, la fel cum acidul de baterie dizolvă tifonul”. De asemenea, au existat discuții și pe tema numelui virusului Wuhan-400. În cartea originală, publicată în 1981, arma biologică purta numele „Gorki-400”, și era produsă de sovietici. Numele a fost schimbat în noua ediție a romanului, din 2008, în Wuhan-400, potrivit snopes.com.