Iulian Chifu: Principala amenințare rămâne internă, din partea structurilor armatei ruse, paramilitare din stânga Nistrului

18:50

Președintele Igor Dodon în studioul Europei Libere, unde a discutat despre primele 100 de zile ale guvernului Chicu, majorități formale și informale în Parlament și a refuzat din nou să spună dacă va candida anul acesta pentru un nou mandat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Igor Dodon:Europa Liberă: Cum descrieți situația din Republica Moldova?Igor Dodon: „Ca înainte de alegeri prezidențiale. Mulți au început deja campania electorală. Este o vorbă în limba rusă: «поспешишь, людей насмешишь» („graba strică treaba”).Anul acesta guvernul nu va fi schimbat și vom avea doar alegeri prezidențiale.Eu cred că prea tare se grăbesc ei, dar așa, dacă să dăm un calificativ, cred că anume alegerile prezidențiale, care trebuie să aibă loc în toamnă, dictează agenda mai multor actori politici. Guvernul merge pe agenda legată de cetățeni, politicienii, în mare parte, au început deja campania electorală. Sper să fie un an mai liniștit ca anul trecut; anul trecut am avut trei campanii electorale și au fost schimbate trei guverne, am o anumită siguranță că anul acesta guvernul nu va fi schimbat și vom avea doar alegeri prezidențiale.”Europa Liberă: Dvs. încă nu începeți campania electorală?Igor Dodon: „Agenda mea acum este axată pe alte priorități, iar decizia finală o vom lua în luna septembrie.”Europa Liberă: Dar dacă nu faceți anunțul din timp, încercați să faceți campanie electorală prin toate acțiunile?Igor Dodon: „În lupta politică toți actorii încearcă să-l provoace pe cel care are o anumită susținere mai mare în rândul cetățenilor la ping-pong, dialog, dezbateri politice. Și vedeți că în ultimul timp, mai ales după Anul Nou, zilnic, acuzații, încercări de a atrage președinția în dialog, în dezbateri publice ș.a.m.d. Noi lucrul acesta îl înțelegem, de aceea suntem liniștiți, calmi, avem poziția noastră, avem agenda noastră, mergem pe agenda noastră.”Europa Liberă: Dar ați decis sau încă nu dacă mai vreți un mandat?Igor Dodon: „Totul depinde de rezultate. Păi, dacă oamenii nu te vor, noi ce suntem renumitul domnitor care a spus: „Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau!”? Nu, această abordare nu merge.”Europa Liberă: Dar cum o să știți dacă cetățenii vă vor?Igor Dodon: „Totul depinde de rezultatele pe care le vom livra cetățenilor. Acum, conform tuturor sondajelor de opinie vedem că sunt în topul clasamentelor. O să vedem că e o să fie în toamnă și atunci vom decide.”Europa Liberă: Nu vreți să ne spuneți ce așteptați să fie în toamnă ca să decideți? Igor Dodon: „Eu aștept să fie mai multe rezultate bune pentru oameni. Pentru că în primii doi ani și jumătate de mandat am fost blocat cu toate inițiativele pe care le-am lansat, pe timpul guvernării lui Plahotniuc au fost și încercări de a fi suspendat din funcție ș.a.m.d.Abia acum, de trei luni de zile, de 100 de zile, avem o conlucrare eficientă între toate structurile statului.Pe urmă am avut jumătate de an unde am încercat să avem o colaborare care am dorit foarte mult să fie eficientă cu partidele de dreapta - le-am oferit toate pârghiile în stat, le-am dat guvernul, toate ministerele, cu excepția unui minister, am văzut că nu a mers nici acest lucru, inițiativele președintelui erau blocate în continuare. Abia acum, de trei luni de zile, de 100 de zile, avem o conlucrare eficientă între toate structurile statului. Aceasta ar trebui să livreze rezultate pentru oameni și agenda noastră, agenda mea acum, în primul rând, se axează pe rezultate concrete pentru oameni.”Europa Liberă: Am mers în raionul Hâncești, am vizitat mai multe sate și ceea ce m-a surprins: foarte multe declarații din partea cetățenilor care vorbesc despre marele contrast între cei care o duc foarte bine și cei care o duc prost, prost de tot. Am intrat într-un magazin și m-a surprins ceea ce am aflat de la vânzătoare, că are două caiete unde își notează fiecare sătean care are datorii la magazin și unii au datorii de trei-patru mii de lei. Cum întorc oamenii aceștia, dacă nu au sprijin de nicăieri, aceste datorii?Igor Dodon: „Cu regret, există astfel de probleme și noi trebuie să găsim soluții pentru acești oameni, și găsim soluții. Haideți să vedem toate inițiativele președintelui care au fost votate la sfârșitul anului trecut și au început să fie implementate de la 1 ianuarie anul curent și este vorba de peste un milion de cetățeni care sunt afectați pozitiv de aceste inițiative. Evident că guvernul acesta nu poate să rezolve toate problemele care sunt în Republica Moldova și care au apărut de zeci de ani. Se cere, de obicei, de la acel care este acum în fruntea guvernului, în fruntea statului; guvernul are trei luni de zile și în aceste trei luni de zile a făcut destul de mult și urmează să facă în continuare. Cum putem să ajutăm acești oameni? Cu mai mult suport din partea statului.Pe de o parte, către cei care nu sunt apți de muncă statul trebuie să vină cu suport social, cu ajutoare sociale, cu ajutoare care au fost de 700 de lei, trebuie de repetat de câteva ori, în funcție de posibilități, pentru cei care sunt apți de muncă trebuie să le creăm condiții ca ei să muncească, să primească un salariu mai bun și, de fapt, de acest lucru ne ocupăm foarte intens și acele proiecte mari de infrastructură în acest an cu sume-record care vor fi investite în drumuri creează noi posibilități, inclusiv de angajare în câmpul muncii, cu salarii decente. Suntem la nivelul de 68% din nivelul pe care l-a avut Moldova în momentul în care a ieșit din Uniunea Sovietică.Uitați-vă, săptămâna trecută am făcut o ședință la președinție cu 16 președinți și 16 primari din aceste centre raionale. Am ales acele 16 raionale unde nu avem parcuri industriale, zone economice libere, unde, practic, industrie nu există și am început să lucrăm cu fiecare conducător raional, să depistăm proiecte care vor fi implementate în aceste raioane și eu cred că noi ne vom mișca foarte repede. Pentru aceste raioane pe parcursul anului vom găsi investitori și-i vom aduce anume acolo, pentru că noi dacă vorbim de producerea industrială, noi suntem la nivelul de 68% din nivelul pe care l-a avut Moldova în momentul în care a ieșit din Uniunea Sovietică. Adică suntem cu 30% mai puțin decât aveam atunci și ceea ce avem, este concentrat 55% în Chișinău, 13% - în Bălți, dar restul, în raioane, practic, nu există producere. De aici vin toate aceste probleme. Trebuie să ne axăm pe crearea proiectelor industriale, pe crearea locurilor de muncă în raioane, acolo omul să nu meargă de la Criuleni și din Coșnița – eu am fost săptămâna trecută acolo – vin la muncă în fiecare zi la „Introscop” în Chișinău, îi aduc cu autobuzul, pentru a primi acel salariu de 6, 7, 8 mii de lei. De ce să nu creăm aceeași producere acolo pe loc? Asta ar permite și investirilor să plătească un salariu mai mare, oamenii vor fi angajați pe loc. Sunt multe proiecte de acest tip pe care noi le vom implementa și am început să le implementăm.”Europa Liberă: Apropo despre îmbunătățirea infrastructurii. Pe de o parte, totuși se crede că bugetul rămâne a fi unul consumist și rămân foarte puțini bani pentru îmbunătățirea infrastructurii, pe de altă parte, ați promis că vin bani din Federația Rusă în baza acelei linii de creditare. Nu știu a mai fost negociată, nu a fost negociată...Igor Dodon: „Practic, au fost finalizate negocierile și sperăm foarte mult că în luna martie deja vom veni cu rectificări la bugetul de stat, unde vor fi incluse aceste mijloace pentru proiecte de infrastructură. În ceea ce ține de faptul că este mai mult la consum, dacă o să facem o comparație cu anii precedenți, o să vedeți că pentru acest an sunt sume-record pentru investiții în drumuri.Fiecare primărie, oricât de mică, va obține începând de la un milion de lei în sus, în funcție de numărul populației.Pot să vă dau doar câteva cifre: fondul rutier care era unul de 1,7 miliarde anul trecut, anul acesta îi 2,7 miliarde. Sau în așa-numitul program „Drumuri bune”, noi l-am numit „Drumuri pentru toți”, anul trecut au fost 500-600 de milioane, anul acesta este un miliard de lei. Deci, este vorba de bani care se investesc nemijlocit în drumuri în zonele rurale și în raioane, în afară de proiectele cele mari despre care am vorbit, este vorba de 340 km de drumuri, la care au fost lansate concursuri și urmează a fi începută construcția cred că în luna mai-iunie.Așa că investiții în infrastructură vor fi și este un an-record, în niciun an din cei 28 de ani de independență nu s-a investit atât de mult.”Europa Liberă: Și va rămâne la discreția autorităților publice locale să decidă ele de ce drum au nevoie să-i fie îmbunătățită calitatea?Igor Dodon: „Da, fiecare primărie, oricât de mică, va obține începând de la un milion de lei în sus, în funcție de numărul populației. Drumurile care se făceau pe timpul guvernării precedente, erau sate care primeau zero, iar altele – 3, 4, 5 milioane, de aceea am hotărât să fie accesibil pentru toți și primarul împreună cu autoritățile locale, Consiliul local vor decide unde să fie investiți acești bani.”Europa Liberă: Și creditul din Rusia spuneți că vine la început de martie?Igor Dodon: „Cel târziu la mijlocul lui martie – sfârșitul lui martie acest proiect de lege de rectificare va fi în parlament.”Europa Liberă: În sumă de? Igor Dodon: „Două sute de milioane.”Europa Liberă: Și condițiile sunt cunoscute?Igor Dodon: „Condițiile - 10 ani, acum se mai negociază procentul.”Europa Liberă: Procentul încă nu a fost precizat?Igor Dodon: „Încă se discută, pentru că dacă este vorba de credit în dolari, acum rata de refinanțare, sunt niște detalii tehnice, Libor-ul este destul de convenabil și poți lua și cu 2,5, și cu 3%; dacă în euro, acolo ratele acum în Europa sunt negative, adică sunt în minus. Așa că aici se negociază, din punct de vedere tehnic.”Europa Liberă: Dar nu în ruble rusești? În premieră (...) vom obține un credit, dacă vorbim de relațiile cu Federația Rusă, fără niciun fel de condiționalități.Igor Dodon: „Nu, nu, nu... Este vorba de un credit acordat sau în dolari, sau în euro, care vor fi transferați în bugetul de stat fără condiționalități, că, uite, cumpărăm de la ei materiale pentru drumuri sau doar tehnica lor, nu, banii vin în buget, statul face concurs în condiții transparente și pot participa toți - și din Est, și din Vest.”Europa Liberă: Unii se mai întrebau dacă această linie de creditare va avea și un cost politic.Igor Dodon: „Nu. De aceea vă și spun că în premieră, de fapt, noi vom obține un astfel de credit, dacă vorbim de relațiile cu Federația Rusă, fără niciun fel de condiționalități. Este un credit comercial, noi îi investim așa cum considerăm noi oportun.”Europa Liberă: Dar asistența din partea UE este așteptată de Republica Moldova? Și premierul, și ministrul finanțelor spuneau că, practic, sunt îndeplinite toate condiționalitățile pentru a accesa tranșa a doua de macrofinanțare. Igor Dodon: „Aceste condiționalități au fost înaintate de către Uniunea Europeană încă pentru guvernele precedente. Este vorba încă de Guvernul Filip și, practic, evaluarea cu care a venit săptămâna trecută Misiunea de la Bruxelles a evaluat nu atât ce face guvernul actual, cât ce s-a făcut pe parcursul ultimilor doi-trei ani în baza angajamentelor Guvernului Filip și s-a constatat că pe multe elemente am avansat, sunt două legi care urmează a fi aprobate final – una ține de achizițiile electronice, a doua ține de unele sancțiuni legate cu spălarea banilor care, din câte înțeleg, vor fi aprobate de către parlament; sunt unele lucruri politice asupra cărora se insistă: reforma justiției ș.a.m.d. Și aici avem o poziție fermă a guvernului care va merge înainte, conform recomandărilor Consiliului Europei. Și am avut o întrevedere cu Buquicchio săptămâna trecută și știți că avem o conlucrare foarte bună și ei avizează pozitiv mai mulți pași făcuți de către guvernul actual.”Europa Liberă: Se pare că în ultimul timp cresc tensiunile între putere și Consiliul Magistraturii?Igor Dodon: „Eu nu aș spune că cresc. Unele declarații pe care le-a făcut dl prim-ministru, eu le-am făcut...” Eu cred că aceste 70 de milioane de lei ar putea să fie luate de la finanțarea sistemului judecătoresc.Europa Liberă: ... că magistrații ar trebui să întoarcă banii în baza deciziilor adoptate de CEDO, unde Moldova trebuie să achite sume foarte mari.Igor Dodon: „Haideți să o spunem sincer. Este vorba de unele decizii ale judecătorilor autohtoni, la diferite etape, nu actualmente, pentru că dacă vorbim de „Gemenii”, dacă nu greșesc, e anul 2005 sau 2004.”Europa Liberă: Exact! E o problemă veche. Igor Dodon: „Adică este o problemă veche, creată de guvernele precedente, pentru care trebuie să plătim acum și să plătim bani enormi. Este vorba de 70 de milioane de lei pe care trebuie să-i plătim doar pe această condamnare și mai departe pot să vină și alte hotărâri. Și aici mesajul trebuie să fie unul clar către sistemul judecătoresc. Noi n-o să mai tolerăm lucrul acesta, trebuie să vedem care ar fi cadrul legal pentru a-i pune pe ei să răspundă.” Europa Liberă: Dar mecanismul încă nu este?Igor Dodon: „Mecanismul încă nu este, dar am vorbit chiar și azi-dimineață, am avut ședința ordinară cea de luni dimineață și noi o să găsim mecanismele necesare pentru ca să motivăm judecătorii pe viitor să nu facă asemena pași.”Europa Liberă: Pentru că l-am auzit pe dl Pavlovschi într-un interviu cu Europa Liberă, care spunea că ar fi inadmisibil să se procedeze ilegal în baza a ceea ce s-a considerat că nu ar fi fost legal.Igor Dodon: „Noi trebuie să găsim căi legale, noi vom merge doar pe căi legale, însă cei care prin deciziile lor interne, motivate financiar sau motivate politic prejudiciază bugetul de stat și toți cetățenii Republicii Moldova, să plătească acum aceste 70 de milioane de lei. 70 de milioane de lei, asta-i în 70 de sate câte un milion la drumuri. Imaginați-vă! Și mai vin încă vreo două-trei decizii de acestea și atunci rămâne bugetul fără bani?”Europa Liberă: Dar vinovăția judecătorului trebuie probată?Igor Dodon: „De aceea vă și spun: vom elabora cadrul legal în acest sens.”Europa Liberă: Deocamdată, rămân a fi niște declarații populiste că, uite, o să cerem ca acești judecători să întoarcă această pagubă.Igor Dodon: „Eu cred că aceste 70 de milioane de lei ar putea să fie luate de la finanțarea sistemului judecătoresc, trebuie să vedem și ce facem cu salariile judecătorilor, și multe alte lucruri. Aici este un sistem mai complex, pe care noi acum îl examinăm foarte detaliat.”Europa Liberă: Unii au încercat să spună că ar fi imixtiunea politicului în justiție și iarăși nu arată bine.Igor Dodon: „Atunci când se iau decizii care prejudiciază statul și fiecare cetățean în parte, eu cred că noi trebuie să avem o reacție foarte promptă și dură.”Europa Liberă: Investiții contra cetățenie. Puteți să ne spuneți astăzi care e lista celor care vor această cetățenie, suma investițiilor pe care contează Republica Moldova? Ce părere aveți, în general, Dvs. despre acest program?Igor Dodon: „Anul acesta, acest program nu va fi reluat. Așa cum a fost stopat în luna iunie anul trecut, el rămâne în continuare blocat. De ce nu a fost anulat complet atunci când eram în guvern cu Maia Sandu? Pentru că atunci noi trebuia să întoarcem de la stat aproximativ 100 de milioane de lei de celor care au depus deja banii și banii sunt în buget.Atunci cu dna Maia Sandu am decis împreună că nu anulăm, să luăm o pauză ca să vedem cum gestionăm acest dosar, pentru că miniștrii din Guvernul dnei Maia Sandu atunci spuneau că este un program foarte bun și că el trebuie continuat. Și atunci am luat decizia să luăm o pauză pe șase luni de zile. Și a fost luată această pauză. Acum suntem în fața situației – sau prelungim această pauză, pentru a încerca să vedem ce facem cu acest program, sau anulăm și dăm din bugetul de stat aceste 100 de milioane de lei. Iată de ce Guvernul Chicu a luat decizia să prelungească acest moratoriu, să nu continuăm cu programul, pentru că sunt întrebări față de acest program – cine obține, cum obține, condiții nu tocmai transparente. Avem semnale de la partenerii de la Bruxelles, pe care noi trebuie să le luăm în calcul, dar anularea acum... Poate și o să anulăm, iată, noi discutăm cu guvernul.”Europa Liberă: Dar numărul dosarelor e mare?Igor Dodon: „Dacă nu greșesc, 34-35 de dosare, ai căror posesori au achitat aceste 150 de mii de euro și-i vorba de 4-5 milioane de euro, aproximativ 100 milioane de lei pe care trebuie să le dăm de la bugetul de stat, în condițiile bugetului anului curent. Doar în asta-i întrebarea. Eu nu exclud că ar putea fi anulat. Dacă vom considera că noi putem să gestionăm tot ceea ce ține de buget, am putea să anulăm, să întoarcem banii investitorilor care au depus banii, au depus dosarele și să închidem întrebarea aceasta.”Europa Liberă: Volumul nu e clar, volumul investițiilor pe care le-ar aștepta Republica Moldova în baza acestei legi?Igor Dodon: „Eu cred că doritori ar fi foarte mulți, statul ar putea ușor anual să acumuleze în jur de 100-200 de milioane de euro.”Europa Liberă: Așa s-au făcut estimări, da. Pentru noi e mult mai important regimul liberalizat de vize, decât să dăm cetățenie contra investiții.Igor Dodon: „Lucrul acesta e real, dar trebuie să vedem și riscurile, trebuie să vedem riscurile, în primul rând, în ceea ce ține de partenerii noștri externi și aici mă refer la Bruxelles, pentru că, dacă acest program ar pune sub riscuri sau unele semne de întrebare regimul liberalizat de vize – trebuie să alegem.Pentru noi e mult mai important regimul liberalizat de vize, decât să dăm cetățenie contra investiții, cu toate că mai multe state care au regim liber de vize cu Uniunea Europeană acordă contra plată această cetățenie, chiar și membri ai Uniunii Europene. Noi știm că Austria, de exemplu, numai că suma e mai mare, dar tot - două milioane sau un milion și jumătate de euro și poți să devii cetățean. Adică, pe de o parte, unu: riscul, să vedem cu partenerii noștri externi, dacă putem să-i convingem că noi o să gestionăm procesul astfel ca să nu pună sub semnul întrebării relațiile bilaterale pe care le avem cu partenerii. Al doilea: să vedem care sunt măsurile ca să nu permitem riscuri de spălare a banilor și dacă putem să gestionăm riscurile astea – luăm o decizie, dacă nu le putem gestiona – atunci sau blocăm, sau anulăm.”Europa Liberă: Ce informație aveți Dvs. despre dosarul cetățeniei române, pentru că continuă să crească numărul cetățenilor care vor cetățenia României și cineva spunea că s-ar fi implicat și infiltrat anumite grupări care favorizează prin sume mari obținerea acestei cetățenii? Aveți idee?Igor Dodon: „Eu nu cunosc nimic la acest subiect. O să mă documentez și dacă spuneți că sunt așa presupuneri, dar, din câte înțeleg, procesul merge așa cum a mers tot timpul. Acum s-a liberalizat într-o formă oarecare sau s-a simplificat și obținerea cetățeniei Federației Ruse, se aprobă un proiect de lege recent pentru fostele țări membre ale Uniunii Sovietice. Eu de mai multe ori am spus că eu nu văd o problemă ca cetățenii Republicii Moldova să aibă mai multe cetățenii și nu este niciun obstacol.”Europa Liberă: Haideți să vorbim despre soarta guvernului. Ați spus că dl Chicu rămâne în fruntea executivului, pe de altă parte, întrebarea e: cine susține guvernul? Majoritatea se va constitui în parlament? E nevoie sau nu e nevoie de o alianță?Igor Dodon: „Sunt trei scenarii posibile, realiste. Eu pot să dau un anumit procentaj la fiecare dintre ele.Primul scenariu - alegeri parlamentare anticipate.Primul scenariu - alegeri parlamentare anticipate. Cine își dorește? Și cine ar fi favorizat? Ar fi favorizați de alegerile anticipate socialiștii și partidul lui Maia Sandu, pentru că în cazul acesta trecem practic la un sistem din două partide – bipartit, pentru că e clar că pe stânga de bază o să fie socialiștii, pe dreapta de bază o să fie Maia Sandu. Este un scenariu convenabil dnei Maia Sandu, este un scenariu realist și pentru socialiști, partidele mici practic vor dispărea, nu vor fi atâtea partide în parlament câte sunt acum și după, de ce nu? Se revine la o formă: ori găsesc limbaj comun aceste două mari partide sau cineva obține majoritatea.”Europa Liberă: Și probabilitatea acestui scenariu care ar fi?Igor Dodon: „Haideți să-i dăm 25%.”Europa Liberă: Până sau după alegerile prezidențiale?Igor Dodon: „Nu, eu cred că dacă vor fi alegeri parlamentare anticipate, ele vor fi odată cu prezidențiale și lucrul acesta este posibil, pentru că cineva îmi spunea că este o interpretare a Curții Constituționale care nu permite ca președintele să dizolve parlamentul în ultimele șase luni de mandat.Scenariul numărul doi: asta ar fi să se continue tot așa cum merge acum, adică fără formalizarea unei majorități parlamentare clare.Eu am vorbit cu Curtea Constituțională, chiar am solicitat opinie, există posibilitatea pentru ca să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate odată cu prezidențialele. 25% o să-i dăm acestui scenariu. Scenariul numărul doi: asta ar fi să se continue tot așa cum merge acum, adică fără formalizarea unei majorități parlamentare clare, fără acord de coaliție, Guvernul Chicu continuă, încearcă să găsească susținere pentru fiecare proiect de lege în parlament, dacă vin cu legi care sunt necesare cetățenilor, ați văzut că au fost cazuri când și cei din ACUM au votat pentru unele inițiative sociale. Eu sunt ferm convins că, în cazul când s-ar veni cu astfel de inițiative, s-ar găsi un consens larg în parlament pentru a susține aceste inițiative. Eu i-aș da acestui scenariu cea mai mare probabilitate, 40-50 la sută.”Europa Liberă: Dar între timp, dacă ar putea să crească numărul adepților grupului Candu, un pic s-ar clătina această majoritate?Igor Dodon: „Eu sunt ferm convins că grupului, cum îl numiți Dvs., Candu, nu-i sunt convenabile alegerile parlamentare anticipate, ei dispar. Și eu nu sunt sigur că și pentru PD sunt convenabile alegerile parlamentare anticipate, de aceea această situație mă face să cred că voturile necesare pentru susținerea Guvernului Chicu neformalizat, nu acord de coaliție, eu cred că în acest parlament vor fi.”Europa Liberă: Chiar și dacă se schimbă raportul mandatelor în sânul PD?Al treilea scenariu ar fi o coaliție oficială.Igor Dodon: „Indiferent. Și al treilea scenariu, adică primul am spus că anticipate 25%, al doilea – continuu tot așa am spus că 50% și deja pentru al treilea, tot 25%, ar fi o coaliție oficială. Acum să vedem care ar putea fi: PSRM cu Blocul ACUM cred că deja…”Europa Liberă: Nu mai are șanse?Igor Dodon: „Nu mai are șanse. Blocul ACUM cu PD și cu Șor, și cu Candu?”Europa Liberă: Puțin probabil.Igor Dodon: „Eu nu cred că o să riște cineva. Celor din Blocul ACUM, partidului Maiei Sandu îi trebuie să-i atragă pe PD și pe grupul Candu într-o discuție de acest tip pentru a ajunge la alegeri parlamentare anticipate, la scenariul numărul unu, adică, teoretic, coaliție oficială poate fi doar între PSRM și PD. Va fi gata PSRM să meargă la astfel de coaliție în condițiile când încă planează asupra PD-ului umbra lui Plahotniuc și unele riscuri care ar fi pentru PSRM? Aici, PSRM trebuie să ia o decizie. Va fi gata PD să meargă la astfel de coaliție oficială în cazul când sunt învinuiți de către cei din grupul Candu că s-au culcat sub socialiști sau nu știu ce? – tot sub semnul întrebării. De aceea, eu nu dau foarte mari șanse la această etapă, la ziua de astăzi, pentru acest scenariu.”Europa Liberă: Dar apăruse întrebarea, totuși cine are mai mult interes să slăbească PD-ul - Igor Dodon sau Vladimir Plahotniuc? Igor Dodon: „Cetățenii Republicii Moldova au interesul ca Partidul Democrat să nu mai fie acela care a fost anterior. Eu cred că toți vor să fie un partid reformat, un partid curat pe cât e posibil, pentru că încă persistă…”Europa Liberă: Dar fără grupul Candu e un partid reformat?Igor Dodon: „Încă persistă această suspiciune din partea societății că, uite, de fapt, ei au fost implicați în tot ce a fost fărădelegile din perioada trecută, de aceea eu cred că este în interesul cetățenilor, pentru noi, pentru socialiști, pentru președintele țării. Pentru noi tot important e să fie un partid mai curat. De ce? Nu este interesul să faci coaliție acum repede. Pentru ce? Dacă ei sunt gata să mergem toți la anticipate – haideți la anticipate. Bine, ne asumăm 70 de milioane de lei suplimentar care trebuie să le plătim din bugetul de stat pentru aceste alegeri parlamentare anticipate, n-a trecut niciun an de când s-a instaurat acest parlament și încercăm să mergem. Încă o dată vă spun: socialiștii au de câștigat doar de la alegeri parlamentare anticipate și dacă nu vor avea majoritatea, ar putea să aibă și majoritatea, la sigur vor avea aproape de majoritate și vor avea mandate mai multe decât au acum.Dar pentru cetățeni ce înseamnă alegeri anticipate? Asta-s șase luni de instabilitate.Dar pentru cetățeni ce înseamnă alegeri anticipate? Asta-s șase luni de instabilitate. Dacă acum anunți că faci alegeri anticipate – până în toamnă nimeni nu lucrează, se începe lupta, uitați-vă, alegeri prezidențiale și cu șansă sunt doi, trei sau doi, hai să spunem, îs doi cu șansă, și aceștia mai mărunței încearcă ceva să facă și să destabilizeze. Dacă-s alegeri anticipate parlamentare, se începe destabilizarea totală, până în toamnă aveți instabilitate, pe urmă, după aceea - trei luni încercări de formări de coaliție ș.a.m.d. și noi am pierdut un an de zile. Suntem gata pentru asta? Eu nu-s sigur.”Europa Liberă: Unii vorbesc și despre al patrulea scenariu, că dacă Igor Dodon decide să candideze pentru un următor mandat de președinte și dacă îl câștigă în toamnă, atunci Igor Dodon ar fi cel mai interesat să declanșeze alegeri parlamentare anticipate ca să-și formeze o majoritate confortabilă în legislativ. Igor Dodon: „Nu. Eu cred că, dacă nu vor fi alegeri parlamentare în acest an, dar sper să nu fie, eu cred că va fi în interesul tuturor ca acest parlament să funcționeze până în anul 2023 și asta e real.”Europa Liberă: În mediul de experți se acreditează ideea că Igor Dodon nu a pus punct dialogului cu Vladimir Plahotniuc.Igor Dodon: „Categoric nu poate fi niciun fel de dialog și eu cred că lucrul acesta îl înțeleg toți, inclusiv acei experți care încearcă să promoveze această idee, e imposibil lucrul acesta.”Europa Liberă: Nu mai discutați cu dumnealui?Igor Dodon: „Imposibil să fie dialog. După tot ceea ce s-a întâmplat: și persecutările, și acele provocări în adresa mea, a familiei, ca să nu revenim la ceea ce a fost în iunie anul trecut, Dvs. considerați că mai este posibil un dialog?”Europa Liberă: Am înțeles că ați discutat cu dl Pompeo și i-ați mulțumit pentru faptul că l-au considerat persona non grata în Statele Unite ale Americii?Igor Dodon: „Da, dar vedem că americanii nu se prea grăbesc.”Europa Liberă: Dar care ar fi explicația?Igor Dodon: „Păi iaca și pentru mine e interesant. Eu cred că aceasta va afecta și imaginea Statelor Unite, dacă, pe de o parte, fac așa declarații, pe de altă parte, acordă în continuare acoperire politică. Haideți să vedem, eu nu vreau să vin acum cu anumite detalii până când nu ne documentăm și avem o explicație în acest sens.”Europa Liberă: Solicitările autorităților din Republica Moldova rămân valabile, au ajuns la urechile în statele unde trebuiau să ajungă?Și fără solicitările noastre ar trebui acolo să se miște cumva, dar nu vedem nimic.”Igor Dodon: „Evident! Au fost transmise oficial în Statele Unite, evident. Păi, de ce solicitări suplimentare mai au nevoie dacă însuși secretarul de stat al Statelor Unite vine cu așa declarații, unde spune ferm și clar că este implicat în unu, doi, trei, patru? Ei chiar și fără solicitările noastre ar trebui acolo să se miște cumva, dar nu vedem nimic.”Europa Liberă: Dvs. ziceați că vreți să-l vedeți adus acasă în cătușe. Rămâneți pe aceeași poziție?Igor Dodon: „Nu s-a schimbat poziția.”