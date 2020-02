BAC 2020: recomandările profesoarei de limbă și literatură română. Cărți pe care să le citești pentru a susține cu brio examenul

13:00

Campionatul de asamblare a puzzle-urilor contra cronometru, Puzzle Day by Castorland 2020, iarăși va avea loc la Chișinău. Toți doritorii pot deja să-și înregistreze echipele. Articolul Puzzle Day by Castorland revine și în acest an la Chișinău! Cum te poți înregistra pentru a participa la campionat apare prima dată în #diez.