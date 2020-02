Sărăcia din Chișinău și ce facem cu ea

13:20

Iubirea poate fi sărbătorită oricând, însă, dacă tot avem o zi specială în care putem celebra odată cu milioane de îndrăgostiți de pe planetă, de ce să nu profităm? De Valentine’s Day sau de Dragobete îți poți demonstra încă o dată sentimentele față de persoana iubită, gătind o cină romantică, în confortul propriei locuințe. Iar […] The post Surpriză pentru îndrăgostiții anului 2020: cină seducătoare cu nuanțe digitale appeared first on Moldova.org.