MaxyGo a premiat performerii anului 2019

Cel putin 9 persoane au murit si alte 37 au fost ranite in provincia Van (Turcia), dupa cutremurul de 5,7 grade pe scara Richter inregistrat duminica, 23 februarie, la granita dintre Turcia si Iran. 9 dintre raniti sunt in stare grava, in vreme ce 3 dintre morti erau copii, arata Ministrul de Interne al Turciei, Suleyman SOYLU, care subliniaza ca 1.066 de cladiri s-au prabusit in urma seismului. Iran nu a raportat morti in urma acestui eveniment, insa sustine ca seismul a afectat 43 de localitati, peste 75 de persoane fiind ranite si zeci de case fiind afectate de cutremur.