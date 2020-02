Analiză: „Diferența de salariu dintre femei și bărbați ar fi de 25%. Cifra este destul de veridică”

11:30

La un an de la desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, grupul nou format în Parlament „Pro Moldova” îl califică drept un an ratat, a jocurilor politice și presiunilor, transmite TRIBUNA. Cei 6 deputați plecați de la Partidul Democrat din Moldova (PDM) au menționat că la un an de la alegerile parlamentate, proiectele ori […]