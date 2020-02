Doi polițiști au decedat noaptea trecută în accidente rutiere

14:20

La un an de la alegerile parlamentare, președintele Partidului Politic „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, declară că actualul Legislativ de la Chișinău nu reprezintă interesele oamenilor, iar partidele politice, cu excepția Partidului „ȘOR”, au irosit un an pentru jocuri politice de culise. „Timp de un an, acest Parlament a demonstrat că nu reprezintă interesele oamenilor, că … Articolul Ilan Șor: Actualul Parlament nu reprezintă interesele cetățenilor apare prima dată în TVC.