Calendar istoric - 25 februarie

BERBEC Ai posibilitatea să discuţi despre ideile tale. Mai mult, poţi să obţii ajutor şi sprijin pentru proiectele, interesele tale. Fii diplomat şi lasă impresia că „toţi vor avea de câştigat”! Cumpăra-ti lucrul acela la care râvnesti de mult timp – inflaţia este ca pasta de dinţi, odată ieşită din tub nu mai poate fi pusă la loc – mai târziu, aproape sigur, nu o sa mai iti poti permite. Poate este un cadou pentru 1 Martie! Cine ştie mai bine decat tu însuţi, ce dar îţi doreşti, de fapt... TAUR Intuiţia îţi şopteşte la ureche ce să faci! Urmează-i sfatul, pentru că nu prea ai de ales. Nimic nou! Totul este în mişcare, dar „ce e val, ca valul trece, nu spera şi nu ai teamă!” Profesional treburile par să meargă ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creatiei. GEMENI Trebuie să fii foarte atent la cheltuieli. Dacă este cazul, la depozite bancare, conturi, rate, carduri, investiţii, dividente, rente, dobânzi – la toată nenorocirea asta financiar-bancară! Şi nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul. Steaua Vega iţi indică astăzi o zi în care trebuie să-ţi struneşti emoţiile şi să dai dovada de inspiraţie, atât în relaţiile familie cât şi în afaceri. Astăzi nu trebuie să faci nici o plată, să nu cheltuieşti decât pentru strictul necesar. Şi încă un sfat: astăzi, marţi, nu se dă cu aspiratorul chiar dacă este mizerie în casă după petrecerea de Dragobete! RAC Atitudinea ta pacifistă te fac popular la serviciu. Nu-ţi fie frică de virajele pe care destinul le pune azi pe drumul tău! Realizezi că viaţa îţi dă ce îţi trebuie, nu ceea ce îţi doreşti! Fericiti fie făcătorii de pace, iar astazi o sa te numeri si tu printre ei, pentru ca aplanezi cu multa diplomatie un conflict din anturaj. Nu că ai avea un talent anume, dar astăzi eşti la momentul potrivit în locul potrivit. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, unii dintre Raci nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. Ca să-ţi impui punctul de vedere personal trebuie sa vorbeşti cu convingere şi patimă, atunci lipsa de argumente nu se prea observa. LEU Eşti într-o permanentă căutare, fără să poţi defini exact când se va termina activitatea. De fapt, pe măsură ce cauţi, descoperi adevăruri care îţi deschid alte piste de investigaţie. Succes! Nu te lasa copleşit de rutina zilnică, căuta să te distrezi şi să legi noi prietenii. Atenţie la regimul alimentar şi la răceli, la umezeală. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Sănătatea este buna, banii – constant. Pe total o zi buna! FECIOARĂ Cu Mercur retrograd nu prea ai darul oratoriei, astăzi. Mai mult, poţi să faci unele remarci care să nu fie bine primite de anturaj. Sfatul stelelor: zâmbeşte mult şi vorbeşte foarte puţin! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada ai ceva noroc. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi o viaţă socială mai densă, mai reuşită. Astăzi este o zi foarte prielnică profesiei, meseriei, activităţii tale. Fecioarele şi flăcăii care dau examene sau interviuri sunt avantajati de astre. Sigur examenul poate fi şi in bucatarie, pentru o cină selectă în doi, sau patru dacă socotiţi şi pisica şi căţeluşul, dar neapărat după ce studiaţi cartea de bucate. BALANŢĂ Relaţiile tale cu anturajul nu sunt prea armonioase, numai astăzi! Totuşi, ai reperat pe cineva care îţi place şi încerci să ieşi în evidenţă! Inventează ceva, poate „a doua zi de Dragobete”! Din nou, ce vrei, viaţa se repetă din lipsa de imaginaţie, ai acelaşi gen de probleme în dragoste, sau la serviciu, pe care ai jurat să nu le mai ai niciodată! Nu pune la inimă bârfele şi vorbele in doi peri, mai ales daca provin de la bărbaţii din anturajul tau – ai aspecte negative in zodiile masculine. Daca vrei să începi o relaţie, atunci astăzi este ziua. Spune-i orice, păstrează iniţiativa, ţine-i atenţia concentrată şi… poate ai succes! SCORPION O atitudine de genul „toţi o să avem de câştigat” este recomandată. Relaţiile cu persoanele născute în semne de aer şi foc sunt azi armonioase, dar nu şi cu cele din semne de apă şi pământ. Arta de a face avere are două căi: să câştigi mult şi să consumi puţin. Confucius spunea că ţăranul chinez este un om fericit şi sănătos pentru că este modest şi harnic. Pe atunci nu existau bănci. Astăzi, pe seară, stelele spun să-ţi oferi o distracţie, poate la un club plăcut, poate la un spectacol sau concert. Cultura nu intră în economie. SĂGETĂTOR Dimineaţa începe târziu, iar atmosfera de anotimp incert te trage la distracţie, dans şi… mult somn! Trebuie să-ţi “aeriseşti” stilul de viaţă, să ai un orizont de vedere în ceea ce faci! Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Doar se apropie sfârşitul lunii! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, un camarad pe care te poţi bizui. Initiativele astazi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii şi vrei să te plictiseşti singur, nu în grup! CAPRICORN Luna, bine aspectată și Marte, Jupiter, Saturn și Pluton, în zodie, provoacă sentimente complexe. Regreţi şi ai speranţă, în acelaşi timp. Se pare că prezentul te îngrijorează, de aceea te refugiezi în trecut şi viitor! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul familiei tale, sau a buzunarului tău. VĂRSĂTOR O zi obişnuită de marţi în care lucrurile şi evenimentele se înşiră, cuminţi, cum trebuie! Nu primeşti nicio veste. Este de bine, înseamnă că totul este normal! Nu pleca la drum lung! Poţi găsi ceva informaţii care să te îndrepte către o afacere nouă. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica: sală, bazin, poate chiar o sauna, sau măcar plimbări în aer curat. PEŞTI Domeniul dragostei e bine aspectat. Relaţiile sociale sunt bine văzute și dinamizate de Marte din Capricorn. Întăreşte-ţi propria viziune sentimentală şi eliberează-te de influenţele exterioare! Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu. Cu informaţiile pe care le-ai avut ai luat o hotărâre care a părut că este cea mai bună. Doar nu eşti propriul duşman ca să-ţi faci singur rău? Apoi datele s-au schimbat şi hotărârea nu ţi-a mai părut cea mai bună. Totuşi, te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasă şi încă friguroasă şi presiunea atmosferică variază mult.