Localitățile și adresele care vor fi deconectate marți de la energia electrică

Chişinău, sectorul Botanica: str. Hristo Botev 19/1, 19/4, Teilor 4, 6, 6A, 16, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric bd. Traian 23/1, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Independenței 24/2, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Centru: str. Alexandru Hîjdeu 49, în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice Chişinău, sectorul Ciocana: str. Ginta Latina 9001, 9002, Meșterul Manole 9001, 9002, 2/1, Vadul lui Vodă 80, 80/1, 100, A. Russo 9999, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Ciocana, s. Tohatin: s. Tohatin: str. Alexei Mateevici, Florilor, Ion Creangă, Valea Tohatin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. Concilierii Naţionale parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Șerpeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Geamăna: str. Ion Creangă, Miciurin str-la, Geamăna parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Basarabeasca: or. Basarabeasca: str. 1 Mai JD, 1 Mai str-la JD, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea JD, Privogzalinaea JD, Voczalinaea, Voczalinaea JD parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Başcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu , Păcii, Bașcalia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Tineretului, Victoria, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Cahul: s. Crihana Veche parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Mare: str. Cireşilor, Ion Creangă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Uliţa Mare parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Comrat (UTA Găgăuzia): s. Chirsova: str. Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Molodejnaea, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cioc-Maidan: str. Dimova, Maxim Gorki, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaea, Cutuzova, Lenin, Lesnaea, Mira, Pocitovaea, Rodnicovaea parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cişmichioi: str. Coroleva, Craineaea, Mira parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 09:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Călăraşi: or. Călărași: str. Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun 3 str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici 2 str-la, Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi 2str-la, Gavriil Musicescu, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gavriil Muzicescu 2 str-la, Gavriil Muzicescu 3 str-la, Gavriil Muzicescu 4 str-la, Gheorghe Asachi 1 str-la, Ion Sprînceană, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu 1 str-la, Mihai Kogălniceanu 2 str-la, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul 1 str-la, Mihai Viteazul 2 str-la, Mihail Sadoveanu , Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei 3 str-la, Mitropolit Dosoftei 4 str-la, Mitropolit Varlaam, Mitropolit Varlaam 2 str-la, Petru Rareş, Vasile Lupu, Viilor, Viilor 1 str-la, Viilor 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Căuşeni: or. Căușeni: str. Mihail Frunze, Nadejda Neaga, Meșterul Radu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Căușeni: str. Tighina şos. parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Căușeni: str. Alexandr Pușkin, Vissarion Belinski parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Tănătari: str. Ion Creangă, Vasile Alecsandi, Tănătari parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Cimișlia: s. Ciucur-Mingir parțial, în intervalul de timp între 08:30 – 10:00 pentru lucrări de conectarea a consumatorului nou Criuleni: s. Onițcani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Măgdăcești: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Flutura, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Inculeţ, Ion Neculce, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Magdiciu Petre, Maria Cibotari, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru , Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Răzeşilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Drăsliceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hîrtopul Mare parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 12:30 pentru lucrări de conectarea a consumatorului nou Hînceşti: s. Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea, Grigore Cotovschi, Matrosov, Mehanizatorov, Mihail Lermontov, Sovetov parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Logănești: str. Ion Creangă, Ion Neculce, Logăneşti, Mihai Kogălniceanu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bratianovca: str. Lacului, Bratianovca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cărpineanca: str. Independenței, Cărpineanca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Coroliovca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Valea Florii parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sărata-Galbenă: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Ialoveni: or. Ialoveni: str. Nicolae Testemiţeanu 3 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Chişinăului, Grigore Vieru, Hînceşti str-la, Ialoveni, Ion Neculce, Lev Tolstoi, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu str-la, Valea Haiducilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Dănceni parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ulmu parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 18:40 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Horeşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Zîmbreni: str. Independenței, Zîmbreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Leova: s. Beştemac, s. Piteşti, s. Selişte, s. Troian, s. Troiţa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Nisporeni: s. Ciutești parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Orhei: s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Jora de jos, s. Jora de Mijloc parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Neculaieuca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Străşeni: s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Micăuți parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gornoe, s. Micăuți s. Zubrești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Făgureni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Ştefan Vodă: or. Ștefan-Vodă: str. Livezilor, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 14:40 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Purcari parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ermoclia: str. Dimitrie Cantemir, Molodejnaea, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 15:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Taraclia: s. Corten: str. Alexandr Puşkin, Comsomolskaia, Grigore Cotovschi, Lenin, Mira, Pobeda, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ciapaeva, Iurie Gagarin, Lenin, Miciurin, Mihail Frunze, Molodejnaea, Recinaea, Balabanu, Sadovaea, Valentina Tereşkova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Albota de Sus: str. Fiodor Idjilov, Iubileinaea, Iurie Gagarin str-la, Mira, Albota de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Teleneşti: s. Ordășei parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Negureni, s. Dobrușa, s. Nucăreni, s. Țînțăreni parțial în intervalul de timp între 11:00 – 16:00, pentru conectarea noului consumator(PT65TL) s. Brînzenii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Chiștelnița parțial, în intervalul de timp între 11:30 – 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

