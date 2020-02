IURIE RENIȚĂ: Dodon, incurabil de sindromul Stockholm

19:20

Horoscop dragoste. Iata horoscop saptamanal dragoste pentru 24 februarie – 1 martie 2020. Aceasta saptamana contine celebra zi de 29 februarie cu care ne intalnim doar o data la 4 ani si este sambata, fiind urmata si de martisor si de debutul calendaristic al primaverii, deci ne asteapta un weekend special. Incepe un nou sezon si planetele ne sustin sa gandim nou, sa facem ceva nou, sa ne imbracam diferit, sa iesim cu oameni noi, sa ne exprimam in moduri noi.Horoscop dragoste BerbecViata ta sentimentala pare a trece printr-o perioada calma. Sunt sanse mici sa apara vreun conflict intre tine si jumatatea ta. Nu irosesti niciun strop de energie pe lucrurile care nu merg asa cum iti doresti si, prin urmare, relatia de cuplu are numai de castigat. Daca esti singur, vei „citi” corect o persoana cu care faci cunostinta in aceasta saptamana. Acest lucru te va ajuta sa iei decizi corecta in ceea ce privesti intrarea sa in viata ta. Ai incredere in instrinctele tale.Horoscopul dragostei TaurRelatia de cuplu a depasit momentul in care era macinata de anxietate si insecuritati. Ai inceput sa te simti bine in pielea ta asa ca esti capabil sa-ti controlezi impulsurile. De aceea, esti calm si intr-o dispozitie linistita in compania partenerului. Poate ca acum relatia voastra nu mai este intensa, pasionala insa unerori pur si simplu simti nevoia sa stai alaturi de jumatatea ta. Fara nori, fara dispute, doar sa va bucurati unul de celalalt. Iar daca esti singur, capul sus! Va veni soarele si pe strada ta.