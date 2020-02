Indicații politice pentru comentatori

Mesaje secrete cu indicatii politice pentru un ”grup de comentatori” au ajuns in spatiul public. Textele au fost postate, intamplator, in chatul Viber al locatarilor unui bloc, unde se presupune ca ar sta autorul indicatiilor. Presa de la Chisinau scrie ar fi vorba despre Oleg Cristal, un fost consilier al lui Vladimir Plahotniuc, fost proprietar in acte a doua televiziuni si fost director de stiri la Publika TV.

