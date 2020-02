O agenție din SUA a scos din beznă un sat din R. Moldova

17:30

Dodon nu va primi bani de la Moscova, iar în relația cu România e culmea ridicolului. De această părere este analistul Dan Dungaciu, care a explicat, într-un editorial, de ce proiectul lui Igor Dodon este pe cale să eșueze. „Dodon și-a făcut propriul guvern, iar acum nu mai știe cum să scape de el. Nu a primit niciun ban de la UE. Occidentalii sunt inflexibili, cel puțin deocamdată, iar condiționările sunt evidente. De aici și enervarea tot mai mare a președintelui și mișcările sale haotice. Are în mână un cartof fierbinte”, a explicat analistul politic cu referire inclusiv la acuzațiile lui Dodon în adresa ambasadorilor UE. Totodată, menționează sursa, în relația cu România eșecul e total și ridicolul a fost absolut. „Te-am înșelat, te-am ponegrit, ți-am luat banii, te-am făcut de râs, te-am vorbit de rău pe unde am putut, dar… te-am iubit, Maricico! Așa se comportă Dodon în relația cu România! Uitați tot ce am spus, tot ce am făcut, toate jignirile… Te iubesc România, „frații mei români”… E culmea ridicolul la care poate ajunge un președinte de la Chișinău care a rămas fără niciun sprijin”, a mai specificat Dan Dungaciu într-un editorial pentru cotidianul.md. Potrivit analistului, Igor Dodon nu va primi bani nici de la Moscova, pentru că banii rusești sunt condiționați stric geopolitic, vezi cazul Ucrainei lui Poroșenko sau, mai recent, al Belarusului. „Igor Dodon nu are acum ce să livreze strategic. Prin doborârea guvernului Sandu, a anulat orice șansă de reglementare a chestiunii transnistrene. Nu va fi niciun consens la Chișinău, pe nicio soluție, cu atât mai puțin pe relația Tiraspol-Chișinău. Deci, chestiunea este înghețată. Cel puțin pentru un an, Dodon nu are valoare de întrebuințare”, a mai spus sursa. Dan Dungaciu a mai subliniat că drama lui Igor Dodon este că nu poate să fie și el un „tătuc”, nu poate fi nici Voronin, nici Plahotniuc. „Pur și simplu devine ridicol când vrea să îi imită pe cei doi. Nici Voronin, nici Plahotniuc nu își „jucau” rolurile: ei chiar așa erau. Unul, un general sovietic, e drept că nici măcar din serviciile secrete, ci din miliția sovietică, care a condus republica cu mână de fier și a reușit să facă o relativă stabilitate; al doilea, un crocodil din mlaștină, inadaptat la viața pe uscat, în bătaia soarelui, pe care nici măcar nu o înțelegea, dar care a reușit și el să conducă republica cu mână de fier, mai dur chiar decât Voronin. Au asigurat cel puțin iluzia de stabilitate, inclusiv economică. Igor Dodon vrea și el să apară pe tabloul acesta, dar nu îi iese. Nu e credibil și de aceea nici nu va reuși. Nu e nici măcar o copie, e o caricatură”. Agonia lui Dodon va continua, deoarece lanțurile se strâng în jurul său. „Căci e mult mai simplu să câștigi prezidențialele când vii din Opoziție și poți spune tot ce îți trece prin cap. E incomparabil mai greu când vii de pe scaunul de președinte și ai avut în mâna ta tot guvernul. Și nu ai fost în stare să faci nimic”. a conchis Dan Dungaciu. Articolul Dan Dungaciu: Dodon nu va primi bani de la Moscova, iar în relația cu România e culmea ridicolului apare prima dată în InfoPrut.