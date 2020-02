Călin Popescu-Tăriceanu: Klaus Iohannis trebuie să îi ceară lui Orban să îşi depună mandatul

12:45

"Subsemnatul, Horia Constantinescu, membru al organizaţiei Costineşti, prin prezenta vă rog să luaţi act de demisia mea din această calitate, înţelegând să părăsesc rândurile Partidului Social Democrat", scrie în demisia lui Constantinescu, înregistrată la organizaţia judeţeană Constanţa a PSD. Constantinescu a transmis că a aflat din presă "de eventuala lui demitere", în cazul în care nu este "cuminte", drept urmare depunându-şi demisia din partid. "Consider că promovarea adevăratelor valori a rămas o prioritate pentru PSD Constanţa, iar o 'virgulă' (exprimarea staff-ului municipal) ca mine, nu are ce le căuta alături!", a spus acesta. Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Horia Constantinescu a anunţat, pe 19 februarie, că va candida la funcţia de primar al Constanţei, menţionând atunci că "încă este membru PSD", dar că nu s-a decis ce formaţiune politică va reprezenta. El a declarat că i-a anunţat pe cei din PSD Constanţa despre intenţia pe care o are, adăugând că nu crede că trebuie să ceară voie pentru a candida la primărie. "Da, am purtat discuţia şi am anunţat ca voi candida, indiferent de decizia organizaţiei. Nu cred că trebuia să cer voie. Suntem maturi, unii chiar bărbaţi, iar purtarea unui dialog ajută la o comunicare mai bună. Chiar dacă părăseşti o încăpere, nu trebuie să trânteşti uşa. Cel mai bun să câştige! Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a spus Constantinescu. Referitor la formaţiunea politică în numele căreia va candida la Primăria Constanţa, el a afirmat că a discutat cu reprezentanţii mai multor partide, dar deocamdată nu a luat o decizie în acest sens. Potrivit acestuia, pentru a nu fi acuzat că se "foloseşte" de instituţia unde lucrează şi de banul public în acest demers, a solicitat ANPC să fie suspendat din funcţia de comisar-şef adjunct al Comisariatului Constanţa, odată cu începerea campaniei electorale.