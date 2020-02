Andrian Candu îl acuză pe Nichiforciuc că ar avea afaceri NEDECLARATE în România și R. Moldova

13:10

CENTRUL DE INFORMATII UNIVERSITARE invita reprezentantii mass-media la ceremonia de premiere dedicata finalistilor programului „Burse pentru Viitorul Tau!”, editia 2019-2029. In cadrul proiectului, in baza de concurs, s-au oferit 30 de burse cu valoare de 10000 MDL fiecare.Surpriza acestei editii a fost ca un prieten al Centrului de Informatii Universitare, care a dorit sa pastreze anonimatul, a fost inspirat de scopul programului si a oferit aditional 6 burse a cate 10000 MDL pentru inca 6 studenti ai anului I, in memoria tatalui sau, care mereu a sustinut valoarea și importanța educatiei.