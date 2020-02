Șeful statului a lansat o campanie pentru a ajuta o familie cu 6 copii din Sîngera

14:10

Informația a fost făcută publică de o persoană care a vorbit sub protecția anonimatului.Sursa a declarat că aliații republicani ai lui Trump au pus sub semnul întrebării evaluarea prezentată de oficialii Biroului de Informații Naționale.„Republicanii au răspuns așa cum vă așteptați. Au luat-o razna”, a spus sursa. „Au pus sub semnul întrebării informațiile oferite”, a continuat aceasta, potrivit Reuters.Membrii serviciilor de informații au avertizat, în cadrul unei audieri în Congres, că Rusia încearcă să pună la îndoială integritatea votului din 3 noiembrie 2020, stimulând în același timp realegerea lui Trump pentru un al doilea mandat de președinte.„Aceștia (n.r. rușii) favorizează un candidat”, a spus sursa, care a adăugat că serviciile de informații au identificat acel candidat ca fiind Donald Trump.