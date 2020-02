Igor Dodon, despre dosarele pierdute la CEDO: Vom căuta mecanisme, ca să motivăm judecătorii, pe viitor, să nu mai facă așa

15:20

ONG-urile de media din Moldova toaca banii donatorilor aiurea. Și nu e secret pentru nimeni acest lucru. Or cum poate fi numita altfel activitatea de adunare a materialelor in care e menționat expres faptul ca sunt pamflete, inclusiv in corpul acestor materiale cu explicația de rigoare atașate rubricii pamflet și plasarea lor in categoria știrilor? […]