SONDAJ IMAS // Igor Dodon are cele mai mari șanse la alegerile prezidențiale

Protestul șoferilor de maxi-taxi a fost discutat pe larg de către locuitorii Capitalei pe rețelele de socializare. Cei mai mulți internauți au scris că acest experiment a arătat că municipiul Chișinău se poate descurca fără microbuze. Ba mai mult, traficul este mai liber și mai sigur. Mai jos, am adunat câteva din comentariile lăsate pe Facebook. „E super! Pentru prima dată am ieșit la 07:30 de pe Traian și nu am stat în ambuteiaj”;„Am rămas surprinsă. În stație nu e aglomerat, ambuteiaje nu sunt”;„Ar fi bine așa să fie! Circuli cu mașina și nimeni nu provoacă situație de accident! Străzi libere!”;„Concluzia este că trebuie să ne dezbăierăm de aceste microbuze!”. Totodată, jurnaliștii de la kp.md au făcut o transmisiune LIVE din trafic. „Chiar dacă a fost o acțiune de protest a șoferilor de maxi-taxi, orașul nu este blocat. În stații sunt puțini oameni, iar troleibuzele circulă pe jumătate goale. Se pare că șoferii de microbuze și-au creat o problemă. Prin această acțiune de protest ei au demonstrat că municipiul Chișinău se descurcă fără microbuze”, au scris jurnaliștii de la kp.md.[caption id="attachment_150195" align="alignleft" width="602"] kp.md[/caption][caption id="attachment_150194" align="alignleft" width="618"] kp.md[/caption]