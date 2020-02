Capitala se descurcă fără microbuze! Concluzia la care au ajuns oamenii, în această dimineață

14:00

Deputatul PSRM, Adela Răileanu, susține că dacă Moldova nu era afectată de „furtul miliardului”, acum autoritățile reușeau să dubleze alocațiile sociale a mai multor categorii de persoane. Despre aceasta Răileanu a scris pe pagina sa de Facebook.„Partidul Socialiștilor este formațiunea care a făcut, face și va face în continuare cel mai mult ca să promoveze interesele sociale ale pensionarilor. Noi vom adopta indexarea pensiilor de două ori pe an la toți pensionarii. Am dat câte 700 de lei la Crăciun și vom susține inițiativa președintelui țării, Igor Dodon, ca să includem în lege ca pensionarii să primească astfel de alocații de două ori pe an OBLIGATORIU. La fel, vom pleda în continuare pentru majorarea pensiilor, dar și pentru a acorda alt suport necesar acestei categorii de persoane, care este cea mai defavorizată. În același timp, regretăm că acest grup de persoane este FOLOSIT în scopuri meschine de către principalul hoț al miliardului, Ilan Șor. Dacă Șor cu Plahotniuc nu ar fi furat un miliard de dolari din bănci, noi am fi avut acum bani să dublăm pensiile. Mai mult, Șor scoate acum persoanele la protest pentru că avansează ancheta în dosarul miliardului, dar și pentru că judecata a acceptat cererea guvernului Chicu, privind întoarcerea Aeroportului Internațional Chișinău poporului”, a scris Adela Răileanu.