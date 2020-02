„Dezbină și stăpânește”: Rusia și Ucraina potrivit lui Putin și de ce româna nu datorează nimic limbii ruse

11:00

Luna Noua in Pesti, ultima din anul astrologic ce se va incheia in 20 martie o data cu intrarea Soarelui in prima zodie, Berbec, dand astfel startul unui nou an astrologic. Luna este si azi inca in Pesti, pictand lumea in culori pastel si mentinandu-ne o stare de ceata a mintii si de oarecare visare. Mercur e retrograd inca in Pesti si incet incet ne-am obisnuit cu starea de ciudatenie si haos.Vestea buna?Un sextil frumos dintre Soare si Marte, planeta energiei ci actiunii, ne va creste increderea de sine spre finele acestei zile si e ce avem nevoie ca sa ne indreptam cu elan in directia buna.Insa pana diseara, sa luam in calcul ca evenimente de azi pot starni emotii si trezi imaginatii, datorita Pestilor ce inca domina peisajul astral. Ei ne introduc intr-o alta lume, mai spirituala. Poate ne trec ganduri stranii prin minte, poate simtim unele fantezii atipice sau poate revizitam unele momente din trecut in care am avut inima franta dar nu ca sa simtim din nou durerea ci ca sa vedem totul intr-o noua lumina si sa intelegem ce tot ce s-a intamplat a fost pentru binele nostru. Fii pregatit sa iti iei inima la analizat si la vindecat in fata trairilor ce pot aparea.