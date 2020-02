Marea Britanie a confirmat alte 4 cazuri de infectare cu virusul COVID-19. Victimele au fost pasageri pe nava Diamond Princess

16:20

”Azi a fost prima mea zi de muncă în Marea Britanie. Într-o fabrică. Toată ziua am asamblat niște dispozitive de culoare cenușie. Cu o șurubelniță electrică, pe care am reușit să o stric de mai multe ori pe parcursul zilei, spre disperarea și panica mea, am învârtit într-o dischetă de plastic, șuruburi. Trebuie să ajung la o dexteritate de 78 astfel de bucăți în 60 de minute. În prima oră am făcut 19. Mai pe la amiaza am ajuns la 59. Lorna e vecina și instructoarea mea. Are în jur de 60 de ani și este din Filipine. Vanya e colega de vis-a-vis. Este din Bulgaria. A venit în fabrică cu câteva luni înaintea mea.