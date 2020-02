Premierul Italiei anunta masuri fara precedent din cauza coronavirusului: Ce am facut in orasele mici nu putem aplica in Milano

Premierul Italiei anunta masuri fara precedent din cauza coronavirusului: Ce am facut in orasele mici nu putem aplica in Milano

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md