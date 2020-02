Democratul Bernie Sanders a câştigat în Nevada locul pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidenţiale din SUA

19:15

Sunt cifrele oferite de specialiştii east-fruit.com, o platformă analitică destinată dezvoltării afacerilor din domeniul legumiculturii şi horticulturii. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii confirmă informaţiile, dar spun că scumpirile sunt normale în această perioadă. "Ceea ce a fost produs în toamnă, desigur că cu înaintarea în termenul de păstrare, aceste costuri de păstrare sunt mai scumpe şi mai scumpe. Dacă e să ne referim per tonă de ceapă, mere sau orice fruct care se află în frigider, deci în mediu iese la un leu, un leu jumătate, în funcţie de produs pe lună per kilogram. Desigur că odată ce vom înainta spre primăvară, mai ales spre martie, aprilie, aceste produse pot uşor să se scumpească", a menţionat Vasile Şarban, şef Direcţie Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Vânzătorii din pieţe spun că preţul cepei a crescut cu mai bine de un leu atât pentru ceapa moldovenească cât şi pentru cea de import: "Da, s-a ridicat preţul. Cinci, cinci lei şi 50 de bani, dar acum la bază preţul este 6 lei şi 50 de bani, 7 lei la depozit. Mulţi deja termină marfa şi de asta şi preţurile se ridică". Oamenii spun că nu urmăresc preţurile în fiecare săptămână, dar că au observat scumpirile constante din ultima perioadă care îi fac scoată mai mult din buzunare: "Sunt scumpe, scumpe, scumpe. Faţă de Italia, de exemplu, acolo salariile sunt mai bune, dar noi nu avem nimic şi e scump". "Cel care ridică preţurile acela poate spune că el e cel care împarte şi năcăjeşte, dar noi, cum putem, aşa facem". Scumpirile nu-i afectează pe cei care şi-au făcut provizii din timp: "Eu din toamnă îmi cumpăr tot. - Şi astfel economisiţi bani? - Da, economisesc bani. Şi timp, şi bani. - Atunci cu cât aţi luat kilogramul? - Cinci lei şi 50 de bani". Între timp, agricultorii cumpără arpagic pentru viitoarea recoltă: "Ea poate să iasă şi peste o lună, depinde cum e timp. Dacă afară e cald, de ce nu..." "Deja s-au mărit (preţurile). Deja am întârziat, cu două săptămâni înainte erau mai ieftine.- Acum cu cât aţi luat kilogramul? - Cu 25, dar am luat mai măşcată, mai repede să crească". Vânzătorii spun că preţul arpagicului e neschimbat. Cel mai scump e cel de ceapă roşie - până la 60 de lei. Cel obişnuit e între 25 şi 50 de lei, în funcţie de mărime. "Se vinde, sunt temperaturi cu plus şi lumea cumpără. Cea de mărime mijlocie se cumpără cel mai mult, pentru că e de codiţă şi mai repede iese. Dacă e mai mică, mai greu începe a rodi", a precizat un vânzător. Biroul Naţional de Statistică arată că în 2019 mai multe legume s-au scumpit în comparaţie cu 2018. De exemplu, cartofii au fost mai scumpi cu 53 la sută, la fel ca şi fructele.