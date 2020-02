Hainele „Made in China”, inlocuite cu cele „Made in Turkey". Economia Turciei castiga miliarde de dolari in urma epidemiei cu coronavirus

Hainele „Made in China”, inlocuite cu cele „Made in Turkey". Economia Turciei castiga miliarde de dolari in urma epidemiei cu coronavirus

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md