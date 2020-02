Coronavirusul s-a extins la Milano și Torino. 60 de infecţii confirmate în Italia

08:50

Luna Noua de astazi are loc in Pesti este primul eveniment major al Lunii in timp ce Soarele se afla in Pesti. Soarele si Luna se intalnesc in aceasta zodie emotionala de apa, ultima destinatie a Soarelui din anul astrologic inceput pe 20 martie 2019 o data cu Soarele in Berbec. Tot aici Mercur este deja retrograd iar Neptun, planeta viselor, asista la aceasta lunatie frumoasa, la acest nou inceput.Energia Pestilor este speciala, spirituala, orientata pe visare, pe simtire, sentimente si creativitate, deci ne putem astepta in aceste zile sa ne simtim extra intuitivi, romantici si inspirati artistic. Gratie si altor aspecte planetare legate de Luna, sunt zile foarte bune pentru a profita de talentele si interesele noastre naturale, pentru a petrece timp cu prieteni de suflet, pentru a imbratisa spontaneitatea vietii si sincronicitatea Universului.