Paparazzi, 22 Februarie

02:10

Mai pe scurt, Ghena a scos-o pe Geta in lume, ca sa o mai aeriseasca! De 14 februarie, Ghena si Geta au ajuns in Bali. Ei ca atare s-au pornit la Briceni, insa autobuzul lor a derapat si s-au trezit in Bali. Chiar acum sunt in emisie directa cu cuplul anului! Buna seara Geta, care este atmosfera la tine?