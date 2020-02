Cea mai controversată taxă globală: Impozitarea giganților IT în locul unde activează ar genera 100 de mlrd de dolari pe an

18:40

Imaginile „apocaliptice” au fost filmate în Bahrain, invadat de milioane de lăcuste. Roiurile au fost atât de mari încât au acoperit total cerul. Zeci de maşini aflate în trafic au fost nevoite să tragă pe dreapta după ce vizibilitatea a scăzut la zero. Apocalyptic LOCUST Turned day into NIGHT in Bahrain. pic.twitter.com/a1xyq14K3k — FINAL HOUR NEWS (@manzano4_carlos) February 21, 2020 Lăcustele se îndreaptă către China, după ce au făcut prăpăd în Africa. Etiopia, Somalia şi Kenya au fost rând p...