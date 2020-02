Italia a devenit țara cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din Europa

16:00

Organizatorii Tokyo 2020 au dezvăluit ca deviză oficială a Jocurilor Olimpice și Paralimpice din acest an va fi „United by Emotion" (Uniți prin Emoție). Jocurile Olimpice vor avea loc în perioada 24 iulie - 9 august.