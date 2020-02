Sportivii moldoveni au obținut trei medalii la turneul de sambo din Belarus

17:00

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va procura, conform contractului de achiziții publice din 16 aprilie 2019, patru tipuri de ambulanțe (B 4×2, B 4×4, C 4×2 și C 4×4) de la companiile asociate turcești „Das Özel Sağlık Hiz. Ltd. Ști" și „Gizerler oto Motorlu Araçlar A.Ș.". Valoarea contractului depășește 10,6 milioane de euro, transmite …