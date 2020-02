VIDEO: La Vulcăneşti va fi construit un parc eolian. România investeşte în acest proiect

O companie din România își propune să construiască un parc eolian în sudul țării. Proiectul „180 MW Vulcănești Wind Project in the Republic of Moldova” a fost inițiat încă în 2010 în colaborare cu Fondul de Investiții InfraVentures, anunţă agrotvmoldova.md.

